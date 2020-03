Lover svar til bekymrede elever om eksamen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier elever i ungdomsskolen og på videregående ikke trenger til å bekymre seg om å få vitnemålet sitt.

– Slapp av, dere vil få vitnemål selv om vi ikke får avholdt eksamen, sier Melby.

Men om det blir eksamenskarakter på vitnemålet er høyst usikkert. Så lenge skolene er stengt på grunn av koronaviruset, blir det vanskelig med eksamen.

Utdanningsminister Guri Melby (V) Foto: Siv Sandvik / NRK

– Jeg tar sikte på at vi tar en avgjørelse om eksamen for ungdomsskolen og videregående skole i løpet av denne uka. Og så må vi komme tilbake til en del andre grupper, for eksempel privatister, for der vil konsekvensene være mye større.

– Og dersom det ikke blir eksamen, blir det da standpunktkarakteren fra jul som blir stående, eller skal det settes ny karakter i vår?

– Det er også en vurdering som vi blir nødt til å komme tilbake til. Det vil blant annet være avhengig av hvor lenge situasjonen med stengte klasserom varer, svarer Melby.

STENGER: Aron Lothe Skjerdal og Henrik Solheim ved Hafstad videregående skole i Førde må vente på svar om de får eksamen eller ikke. Foto: Ina Christin Løvseth / NRK

Vil ikke kreve eksamen

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener det er viktige spørsmål elevene venter svar på nå.

– Det er klart at disse tingene haster. Vi snakker om elevenes rettigheter og dette bør avklares i løpet av ganske kort tid. Men jeg tror nok at ministeren trenger noen dager på seg for å orientere seg om situasjonen.

Leder i Utdanningsdirektoratet Steffen Handal Foto: Tom Egil Jensen, Utdanningsforbundet

Handal ser heller ikke bort ifra at eksamen kan bli avlyst. Og han vil ikke stille krav om at det skal gjennomføres eksamen.

– Et slikt krav ville være helt urimelig å fremsette nå. Vi er i en helt ekstrem situasjon, så vi må nok erkjenne at det kan hende at eksamen må avlyses.