Lover rettslig krig mot kommuner som forbyr vannskutere

– Det er maktmisbruk å forby vannskutere, sier Carl Jacob Johansen i Jettrade.no.

Langs kysten har deler av sommeren vært preget av lokale krangler, etter at regjeringen åpnet for fri ferdsel av vannskutere. Men det hersker fremdeles forvirring rundt kommunenes lokale rett til å stenge vannskuterne ute fra innsjøer, skjærgård og kystlinje. Nå har juristene i KS konkludert.

GIR RÅD TIL KOMMUNER: - Det er mange kommuner som har tatt kontakt i løpet av sommeren for å få råd om forbud mot vannskutere, sier Helge Eide, områdedirektør Interessepolitikk i KS. Foto: Idar Edvin Krogstad/NRK

– Vi mener etter vår gjennomgang at det er full adgang til å forby vannskutere i henhold til havne- og farvannsloven, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

I dag er det samling i hovedkvarteret til KS i Vika i Oslo. En rekke kommuner som planlegger forbud mot vannskutere kommer til seminar for å få råd om hvilke lovparagrafer som kan forby vannskutere i skjærgården og innsjøer.

Jeg tipper at flere saker om vannskutere vil bli brakt inn for domstolene på slutten av året Olav Sylte, advokat

Forsvarer forskjellsbehandling

Det er mange som har henvendt seg til KS i sommer for å finne ut av lovverket.

– Våre jurister konkluderer med at kommuner kan forskjellsbehandle når begrunnelsen er god nok, sier Eide.

TROR PÅ FLERE RETTSSAKER:- Man vil se flere saker i rettssystemet i tiden fremover, sier advokat Olav Sylte om lokale vannskuterforbud. Foto: NRK

Uttalelsene fra KS faller ikke i god jord hos de med vannskuterinteresser.

– For meg som advokat er det svært vanskelig å forstå at dette er mulig, sier Olav Sylte, advokat i Advokatfirmaet Sylte AS og vannskuterentusiast.

Jeg er villig til å belaste rettsapparatet all den tid det tar for å reversere kommunale forbud mot vannskutere Carl Jacob Johansen

Det er flere kommuner som har vedtatt midlertidig forbud nå på sensommeren. Også i disse tilfellene kan det være aktuelt å gå til retten.

– Det har ikke latt seg gjøre å få rettssak om dette før sesongen er over, sier advokat Sylte.

HJERTEBARNET TIL HOKSRUD: Bård Hoksrud har stått i spissen for å tillate vannskutere. Mange lokalpolitikere i Frp har lovet krig mot lokale forbud. Foto: Vegard M. Aas / NTB scanpix

Det er ventet rettssaker både fra foreninger/organisasjoner og enkeltstående brukere.

– Jeg antar at en vil se slike saker i rettssystemet i tiden fremover, og de kan også dukke opp som straffesaker hvor noen er ilagt forelegg som ikke vedtas, sier Sylte.

NRK kjenner til at flere med vannskuterinteresser vurderer økonomisk støtte til enkeltpersoner som bestrider bøter.

IMPORTØR: Carl Jacob Johansen er en kjent importør av vannskutere. Også tidligere har han hatt runder i rettsapparatet om vannskutere. Foto: Pål Tegnander / NRK

– Jeg er villig til å belaste rettsapparatet all den tid det tar for å reversere forbud. Folk som vil reversere forbud i sin kommune kan kontakte meg, sier Johansen, som har kommersielle interesser i vannskutere.

Vil bistå de som får bøter

– Vi vil bistå enkeltpersoner som går til sak etter å fått bøter med råd, sier Christian Hammernes, leder i Vannscooter Norge.

Advokat Syltes firma har fått mange henvendelser fra de som ønsker å bestride kommunale vannskuterforbud.

– Det er ikke klargjort hvem som vil føre saker enda og hvordan dette organiseres. Jeg tipper at flere saker bringes inn for domstolene allerede på slutten av året, etter at ny regjering er på plass og en ser om dette kan medføre noen endringer av forutsetninger/behov for rettssak, sier advokat Sylte.