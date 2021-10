Lover billig medisin til fattige land

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tidligere i oktober kom gladnyheten. Farmasigiganten Merck mener å ha funnet en medisin som halverer risikoen for alvorlig sykdom dersom man blir smittet av koronaviruset.

Studien på medisinen molnupiravir fikk tommel opp av flere norske eksperter, men pillen er ennå ikke godkjent.

Ifølge AP ba legemiddelprodusenten nylig om det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter (FDA) om godkjenning. Søknaden ligger også inne hos andre land.

Nå lover Merck, som tidligere har blitt kritisert for sin dyre hivmedisin, at koronapillen skal bli tilgjengelig for en lavere pris for fattige land. Det skriver New York Times.

Hvis den blir godkjent, er det denne pillen som skal beskytte mot alvorlig sykdom dersom man blir smittet av koronaviruset. Foto: AP

Har inngått avtaler med indiske produsenter

Ifølge den amerikanske avisen lover farmasigiganten at legemiddelprodusenter i India vil få lov til å produsere og dermed selge koronamedisinen langt billigere i over 100 fattige land.

De fleste landene i Afrika sør for Sahara er dekket av avtalen, ifølge avisen.

De åtte indiske produsentene som Merck har avtale med skal produsere billigere versjoner av pillen, og distribuere disse, melder Reuters. De skal selv bestemme prisene og hvor mye de skal produsere.

– Håpet er at de skal konkurrere med hverandre om prisen, sier Merck-sjef for global offentlig politikk, Paul Schaper, til byrået.

Ifølge en pressemelding fra selskapet heter det også at Merck planlegger å tilpasse prisen på pillene til hvilken kategori Verdensbanken plasserer kjøperland i.

Slik mener Merck at verdens land skal få tilgang til medisinen til en pris som passer deres budsjett.

Lege Erlend Grønningen i Leger uten grenser er positiv til Merck-nyheten – med forbehold.

– Må først se at det er reelt

– Det er gledelig at det kommer medisiner, men det forutsetter at hele verden får tilgang, sier Grønningen til NRK, og legger til:

Erlend Grønningen er lege i Leger uten grenser. Foto: Leger uten Grenser

– Det at de nå sier at de skal selge til reduserte priser til verdens fattige må vi først se at er reelt. Det vi har erfart med prisen på vaksiner er at fattigere land ha måttet betale en høyere pris, og at solidaritetsmekanismer som Covax har langt på vei feilet i å levere nok vaksiner.

Vaksinegigantene Pfizer og Moderna har ifølge New York Times tatt mer penger for de dyrebare dosene fra lavinntektsland enn hva USA og Europa har betalt.

– Tror du Merck holder det de lover?

– Det blir spennende å se, og det blir spennende å se om det blir åpenhet rundt prisene. Får vi se hvor mye en tablett koster i Malawi og i Norge? Det har vært hemmelighold rundt prisene på vaksiner, så det gjenstår å se.

Verdens helseorganisasjons «vaksine-dashbord» viser at 62,13 prosent av befolkningene i verdens høyinntektsland har fått minst en vaksinedose per 13. oktober.

Dette i sterk kontrast til lavinntektslandene. Her har 3,88 prosent av befolkningen fått dose.

Flere land har allerede Merck-avtale

Mangelen på vaksiner i fattige land har vært gjenstand for kritikk gjennom hele koronapandemien.

Grønningen mener patentrettighetene til legemiddelselskapene gjør det vanskelig for fattige land å få tak i vaksine.

– Det har vært ønskelig fra de fattige landene å få lov til å produsere uten patentbeskyttelse helt fra starten av, men dessverre har vestlige land vært med på å blokkere dette, påpeker han.

Og dersom Merck-medisinen blir godkjent og tilgjengeliggjort for flere, er Grønningen tydelig på at dette ikke erstatter vaksinen.

– Medisiner er et viktig supplement, men det er ikke noen avslutning på pandemien, sier han.

I pressemeldingen skriver Merck at de allerede har avtaler med USA og andre regjeringer i hele verden. Ifølge CNN står New Zealand, Australia og Sør-Korea også allerede på kundelista, i frykt for å havne langt bak i køen.

Reuters skriver at også Thailand, Taiwan, Singapore og Malaysia også har avtaler. EU vil muligens slenge seg på når Merck søker EU-godkjenning.

Avtalene med vestlige regjeringer skaper likevel bekymring for at Merck-pillen likevel kanskje ikke når fram til landene som henger etter i vaksineløpet.