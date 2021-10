New York Times: Fattige land betaler mer for Moderna-vaksinen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sammen med dataanalysefirmaet Airfinity har New York Times sett på hvor Moderna har levert vaksiner og til hvilken pris.

Undersøkelsen har blant annet sett på hvor mange vaksinedoser de ulike produsentene har levert til land som Verdensbanken regner som fattige:

Moderna har levert 1 millioner vaksinedoser.

Pfizer har levert 8,4 millioner vaksinedoser.

Johnson & Johnson har levert 25 millioner vaksinedoser. Dette er doser som på en måte «teller dobbelt» ettersom det bare trengs en dose.

Noen få middelinntektsland har inngått avtale med Moderna om å kjøpe vaksinen deres, men de fleste av disse har ikke fått noen leveranser.

Betaler høyere pris

New York Times har undersøkt hva forskjellige land har betalt for Moderna-vaksinen.

Myndighetene i Botswana, Thailand og Colombia oppgir til avisen at de betaler mer enn hva USA og Europa må betale.

Langt fra alle land oppgir hvor mye de betaler Moderna for en dose. USA betaler mellom 15 og 16,50 dollar per dose, i tillegg til et forskudd på 1,3 milliarder.

EU oppgir at har betalt mellom 22,60 og 25,50 per dose.

Botswana, Thailand og Colombia sier at de betaler mellom 28 og 30 dollar per dose.

En mann i Nigerias hovedstad Abuja får en Moderna-vaksine fredag. Under én prosent av befolkningen i Afrikas mest folkerike land er ferdigvaksinert. Foto: Gbemiga Olamikan / AP

Enormt overskudd

Moderna har tidligere i år sagt at de regner med å selge vaksiner for 20 milliarder dollar i 2021.

Analyseselskap anslår at inntil til 14 milliarder dollar – 120 milliarder norske kroner – av disse pengene vil være rent overskudd.

– De oppfører seg som om de ikke har noe annet ansvar enn å tjene mest mulig penger, sier tidligere leder for USAs smittevernbyrå, doktor Tom Frieden.

Amerikanske myndigheter er ifølge New York Times særlig kritiske fordi Moderna har mottatt over 10 milliarder kroner i offentlig støtte for å utvikle vaksinen.

Moderna-sjef Stéphane Bancel sa i et intervju fredag at det «er trist» at ikke selskapets vaksine når flere mennesker i den fattige verden, men at situasjonen er utenfor hans kontroll.

Tidligere i uken kunngjorde også selskapet at de skal bruke 500 millioner dollar på å bygge en vaksinefabrikk i Afrika, skriver Bloomberg.

Det er imidlertid ikke klart i hvilket land fabrikken skal bygges og den vil ikke kunne levere vaksiner på over ett år.

Store ulikheter

Avsløringene rundt Moderna kommer samtidig som skjevfordelingen av vaksiner blir klarere og klarere.

WHOs «vaksine-dashbord» viser at 60,93 prosent av befolkningen i verdens rike land har fått minst én dose.

Tilsvarende tall for de fattige landene er 3,72 prosent. Mange steder er situasjonen enda verre.

I Niger er 1,6 prosent av befolkningen og i Tanzania er tallet 0,91 prosent. Aller verst er situasjonen i DR Kongo, der 0,11 prosent er vaksinert.

Blant verdens rikeste

Moderna er det selskapet som har vokst kraftigst under pandemien, skriver Bloomberg.

Selskapet ble grunnlagt i 2010 og gikk på børsen i 2018. Da var aksjeprisen 28 dollar. Frem til våren 2020 sto aksjeprisen noenlunde stille.

Etter at arbeidet med koronavaksinen er blitt en suksess, har den steget i været. Fredag kosten en Moderna-aksje 304,55 dollar på New York-børsen.

Selskapet er nå verdt mer en ti ganger så mye som for ti år siden. Resultatet er at to av selskapets grunnleggere i år gikk i på listen over de 400 rikeste i USA.