Hele helgen har Fellesforbundet og arbeidsgiverforeningen Norsk Industri sittet i tvungen mekling med Riksmekleren.

Fristen for å komme til enighet gikk ut natt til søndag, men partene satt i forhandlinger på overtid helt frem til søndag like før klokken 19:30.

Da kom beskjeden om at storstreiken er avverget og at partene har kommet til enighet.

Solid lønnsøkning og en storstilt etter- og videreutdanningsreform er resultater i lønnsoppgjøret.

Dette har de blitt enige om Ekspander/minimer faktaboks Partene, med hjelp fra regjeringen, er blitt enige om en etter- og videreutdanningsreform.

De er blitt enige om et generelt lønnstillegg på syv kroner og et lavtlønnstillegg på 3,5 kroner.

Den økonomiske rammen for oppgjøret landet på 5,2 prosent økning.

Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent betyr det at reallønna trolig øker med 1,1 prosent i år.

Forbundsleder Jørn Eggum er fornøyd med resultatet fra meklingen i årets lønnsoppgjør.

– Dette er en stor seier, sier han.

Partene har blitt enige om lønnstillegg som gir en total ramme på 5,2 prosent lønnsøkning.

– Vi har avtalt et høyt sentralt tillegg, et ekstra tillegg for de med lav inntekt og en særlig økning til våre folk som jobber offshore. Dette blir et lønnsoppgjør som merkes i lommeboka til våre medlemmer, sier Eggum.

Lønnsoppgjøret Ekspander/minimer faktaboks Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og representerer bedrifter over hele landet. Fagforbundet er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 400 000 medlemmer og er en del av LO. Resultatet av frontfagsforhandlingene setter de økonomiske rammene for lønnsutviklingen i arbeidslivet. Når det er hovedoppgjør forhandles det ikke kun om lønn, men også om arbeidstid, etterutdanning, velferdspermisjoner og ulike tillegg. Frontfagsmodellen er organisering av lønnsforhandlingene. Konkurranseutsatt industri forhandler lønnsoppgjøret først. Dette innebærer at eksportindustrien tar sine lønnsoppgjør først, etterfulgt sb innenlands industri, offentlig sektor og deretter helse. Til slutt kommer landbruksoppgjøret. Målet med modellen er å motvirke ulikhet, bevare arbeidsplasser og forhindre at norske eksportvarer blir for dyre.

En vanskelig mekling

Før lørdag hadde Fellesforbundet varslet at 14.000 medlemmer ville bli tatt ut i streik, dersom partene ikke kom til enighet. Lørdag ble dette doblet med ytterligere 15.000 medlemmer.

Heller ikke arbeidstakerorganisasjonen Parat kom til enighet med Norsk Industri før fristen natt til søndag. Parat varslet plassfratredelse for 1064 arbeidstakere i 15 bedrifter.

I en pressekonferanse søndag kveld takker Riksmekler Mats Ruland partene i de tøffe lønnsforhandlingene.

– Jeg vil takke delegasjonene fra Norsk Industri og Fellesforbundet for samarbeidet.

Riksmekler Mats Ruland (i midten) sammen med Knut Sunde i Norsk Industri (v) og Jørn Eggum i Fellesforbundet (h) holder pressekonferanse etter at partene i frontfaget er enige og unngår storstreik Foto: NTB

– Det har vært en vanskelig mekling, hvor jeg til slutt la frem en skisse begge parter nå anbefaler, sier Ruland.

Denne løsningen innebærer en økonomisk ramme på 5,2 prosent. I rammen er det også et generelt tillegg på 7 kroner, og et såkalt teko-tillegg på 3,5 kroner.

Et av Fellesforbundets hovedkrav i oppgjøret er en etter- og videreutdanningsreform for fagarbeidere. Det har partene blitt enige om, og regjeringen vil bidra aktivt for å få på plass en slik reform

– Gledelig at partene er blitt enige

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at årets lønnsoppgjør viser at den norske modellen fungerer.

– Dette er et ansvarlig oppgjør som vil bety økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi for folk. Det understreker at vi nærmer oss et vendepunkt i økonomien der folk kan få bedre råd, sier Støre.

Statsminister Jonas Gahrs Støre sier også at det er gledelig at partene er så opptatt av kompetanse.

Støre anerkjenner ovenfor partene at det kan være særegne barrierer for etter- og videreutdanning i industrien.

– Regjeringen åpner derfor for å videreføre bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen. Vi vil også styrke Industrifagskolen og fagskolene. Vi vil videreføre dialogen med partene i dette arbeidet.

Økt kjøpekraft

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, som betyr at det kan forhandles både om lønn og om andre rettigheter i tariffavtalene.

Riksmekler Mats Ruland har sittet i tvungen mekling med partene siden onsdag, da det ble klart at den frivillige meklingen ikke ville føre frem. Ruland fortalte til NRK at situasjonen i årets oppgjør har vært krevende.

Fellesforbundets viktigste krav har vært økt kjøpekraft og en kostbar etterutdanning for medlemmene.

Det har vært store forventninger knyttet til resultatet av lønnsoppgjøret.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anslått en prisvekst på 4,1 prosent i 2024. De fleste økonomer har antatt at lønnsoppgjøret vil ende på rundt 5 prosent.

Dette vil i så fall innebære at det for første gang på flere år blir en reallønnsvekst.

De siste årene har de fleste kjent på at lønnsveksten har blitt spist opp av at prisen på varer og tjenester har skutt i været.

Fjorårets lønnsforhandlinger skulle sikre reallønnsøkning for Norge. Men en rekordhøy årsprisvekst gjorde at folk flest fikk mindre å rutte med.

– Bidrar ikke til å trekke rentene ned

Rammen for årets oppgjør endte på 5,2 prosent, mens de fleste økonomer ventet et oppgjør rundt 5 prosent.

Norges Bank forsøker å få ned prisveksten i samfunnet, og regnet med at oppgjøret ville lande på 4,9 prosent.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen mener sentralbanken må nå øke anslaget for lønnsveksten i år. Foto: NTB

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 mener sentralbanken må nå øke anslaget for lønnsveksten i år og at dette ikke vil være et argument for at renten skal ned med det første.



Rammen er tre tiendedeler høyere enn Norges Bank la til grunn.

– Det betyr ikke mye for inflasjonen i forhold til Norges Banks anslag. Men det innebærer at vi har høyere inflasjon enn andre land, og vil fortsette å ha høyere inflasjon, sier Andressen til NRK søndag kveld.

– Dette bidrar ikke til å trekke rentene ned, selvsagt, men det er heller ikke noe sjokk på den andre siden.