I helgen er Fellesforbundet og Norsk Industri i tvungen mekling hos Riksmekleren. Riksmekleren regner med at partene vil sitte over fristen natt til søndag for å komme i mål.

Uten enighet, blir det storstreik. Inntil lørdag hadde Fellesforbundet varslet at 14.000 medlemmer ville bli tatt ut i streik.

Men lørdag varslet forbundet at streikeuttaket kunne bli doblet med ytterligere 15.000 medlemmer i streik.

– Det signaliserer at de mener alvor. Her kan det bli streik. Og hvis det blir en streik, så kommer det til å ramme hardt. Det er signalet, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard til NRK.

Uttaket som er varslet lørdag omfatter 596 bedrifter. Om det blir streik, vil disse først bli tatt ut fra torsdag 11. april klokken 06:00.

Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til søndag.

Et uventet trekk

Det er svært uvanlig at en opptrapping med andre uttak blir varslet mens meklingen pågår, ifølge Nergaard.

– Det er normalt å trappe opp, men uventet at de gjør det under meklingen, sier Fafo-forskeren.

Det er spesielt to viktige slag som står i årets oppgjør. Først og fremst vil Fellesforbundet at medlemmene skal få økt kjøpekraft etter flere år med nedgang.

Partene forhandler lønn med et utgangspunkt om at prisene vil stige med 4,1 prosent i år. De fleste økonomer mener lønnsoppgjøret vil ende på rundt 5 prosent, mens Norges Bank anslår at lønningene vil øke med 4,9 prosent i år.

I tillegg krever Fellesforbundet en kostbar etterutdanning for medlemmene, etter dansk modell.

Ifølge Nergaard kan det være taktiske sider ved å vente til siste innspurt.

– Da lar man alvoret synke inn hos dem på den andre siden av bordet, ikke sant. Hva vil skje med medlemsbedriftene i norsk industri hvis du får en tilnærma fullskala streik i industrien, sier forskeren.

Om det blir streik vil nesten alle store industribedrifter bli berørt.

– Trolig går meklingen på overtid

Så langt har partene ikke greid å komme til enighet.

Den tvungne meklingen har pågått siden onsdag formiddag etter en erkjennelse hos begge parter om at de ikke kom til å bli enige uten riksmeklerens hjelp.

Riksmekler Mats Ruland erkjenner at situasjonen i årets oppgjør er krevende.

Fellesforbundet krever blant annet at medlemmene får økt kjøpekraft. Det har nemlig gått flere år uten reallønnsøkning og vi er inne i en dyrtid som mange kjenner på lommeboken.

– Slik det ser ut nå, basert på vår erfaring, blir vi sittende lenge i kveld også, og trolig går denne meklingen på overtid. Vi går en travel kveld i møte, sier han til NRK like etter klokken 19 lørdag.