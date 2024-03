Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks LO krever økt lønn og kjøpekraft i årets lønnsoppgjør.

Teknisk beregningsutvalg anslår en prisvekst på 4,1 prosent i år, og LO mener lønnen må være over dette.

Bedrifter har ulike syn på hvor mye de kan øke lønnen. Noen, som murmester Dag Arne Nilsen, sier de ikke kan møte LOs krav på grunn av økonomiske utfordringer.

Andre bedrifter, som teknologibedriften Fosstech, opplever gode tider og har budsjettert med en lønnsvekst på 5 prosent i år.

NHO ønsker at mer av lønna bestemmes lokalt for å ta hensyn til den enkelte bedrifts situasjon.

Årets første oppgjør starter mandag 18. mars, og kravene til Norsk Industri og Fellesforbundet vil bli overlevert da.

LO mener økt lønn og økt kjøpekraft er viktig i årets oppgjør. Nøyaktig hva de krever, er ikke kjent.

Men siden Teknisk beregningsutvalg anslår en prisvekst på 4,1 prosent i år, må lønna over dette, ifølge LO.

– Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå, er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik tidligere i vinter.

Mandag 18. mars skal Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO først ut og forhandle om lønn. Deretter følger andre forbund.

Det de blir enige om, vil legge lista for hva vi alle kan forvente oss av økt lønn i år. Men hvis tarifflønna går mye opp, kan det bli problematisk i bransjer som sliter.

Færre oppdrag i byggebransjen

– Det Peggy sier, driter jeg i, for det har ikke jeg muligheter til.

Det sier murmester Dag Arne Nilsen i Tønsberg. Han har 56 ansatte og sier tallene har vært røde de to første månedene i år.

Han betaler allerede ansatte og lærlinger over tarifflønn, siden det er konkurranse om arbeidskrafta.

– Vinteren har vært hard. Det er verre å leite etter jobb, enn å ha for mye å gjøre, sier han.

Færre nybygg har gitt færre oppdrag. Til tross for økte priser på materialer, har ikke prisene til kundene økt siden 2022, forteller han. For det er kamp om jobbene.

Klarer ikke LOs krav om økt kjøpekraft

I desember ble 10 ansatte oppsagt. For første gang på nesten 40 år måtte han permittere. De fire ansatte er tilbake i jobb nå. Våren ser lysere ut, men ordreboka er ikke full for sommeren og høsten.

Nilsen sier han ikke kan klare LOs lønnskrav om økt kjøpekraft.

– Jeg ønsker alle økt kjøpekraft. Men det er ikke mulig å gi økt kjøpekraft og større, høye lønninger og masse penger nå, når konkurransesituasjonen er slik den er.

TAVLE: Murmester Dag Arne Nilsen viser frem tavlen med oppdrag tidligere i år. Nå har oppdragene begynt å komme tilbake. Foto: Guro Hatlo / NRK

Vil ha moderat oppgjør

Han sier han ikke kan øke prisen til kundene for å dekke økte kostnader til lønn. For han må være konkurransedyktig når det er kamp om oppdragene.

– Hva slags lønnsvekst kan du klare?

– Det er veldig moderat, sier han, men vil ikke komme med noe prosenttall.

Byggenæringen forventer et tøft år. I Vestfold og Innlandet er pessimismen størst, viser en undersøkelse.

Omsetningsrekord og budsjettert vekst

Mens byggebransjen sliter, har teknologibedriften Fosstech i Sandefjord gode tider.

Bedriften med rundt 75 ansatte, lager ekkolodd, veilys og annen elektronikk. I år trenger de 5–10 nye ansatte, kanskje flere.

I fjor hadde de omsetningsrekord med 155 millioner kroner. I år forventer de å øke mer.

Bedriften har budsjettert med en lønnsvekst på 5 prosent i år.

Lønnsveksten var på det samme i fjor, sier leder Kristian Sellgren for marked og salg i Fosstech.

– Det er viktig for oss å havne på et godt nivå, både for å bevare kompetanse og for at de som jobber her skal føle at de får lønn for strevet.

– Vi har «all time high» ordrebok nå på 140 millioner kroner, sier leder Kristian Sellgren for marked og salg i Fosstech, mens Odvar Torp monterer et skap til elektronikk. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Vil at mer av lønna bestemmes lokalt

Regionleder Kristin Saga i NHO i Vestfold og Telemark sier det er stor variasjon i hvordan bedriftene går økonomisk.

– Vi er opptatt av at mest mulig gjøres i lokale forhandlinger. For da kan man ta hensyn til den enkeltes bedrifts situasjon, sier Saga.

Dermed kan ledelse og tillitsvalgte komme fram til gode løsninger om lønn som sikrer arbeidsplasser og bedrifter, sier hun.

Regionleder Kristin Saga i NHO Vestfold og Telemark sier bedrifter nå tåler ulikt gode lønnstillegg. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Forventer godt oppgjør

Mens leder Rolf Geir Hillestad i Fellesforbundet i Vestfold er opptatt av å ha gode sentrale oppgjør. Hans erfaring er at alle får bedre tillegg i lønna da.

Han tror de fleste bedrifter er klar over at det kan bli et godt oppgjør i år og håper de er forberedt.

De siste årene har folk fått dårligere råd i en tid med økte priser på strøm, mat og høyere rente, mener han.

– Med en forventet prisøkning på 4,1 prosent, så sier det seg selv at hvis vi skal ha en god økning i lønn, må den være på rundt 5 prosent.

Leder Rolf Geir Hillestad i Fellesforbundet i Vestfold mener lønnsveksten må bli rundt 5 prosent i årets oppgjør. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Kravene overleveres

Norsk industri vil ikke si hva de er opptatt av i årets oppgjør før forhandlingene med Fellesforbundet starter mandag 18. mars. De leverer kravene til hverandre klokka 10.00.

– Vi konstaterer at LO og NHO har mange meninger om årets oppgjør, sier fungerende administrerende direktør Knut E. Sunde i Norsk industri.