LO-sjefen ikke bekymret for fallende organisasjonsgrad

Mandag møtes ledere i sosialdemokratiske partier og LO-topper fra hele Norden i Stockholm. Med seg i bagasjen har de rapporten som sier at fagforbundene i de nordiske landene må øke krisebevisstheten.

Det tar Gabrielsen med knusende ro. Han velger å vise til nær 50 år gammel statistikk for å avvise problemene med fallende organisasjonsgrad i Norge.

Sammenligner dagens tall med 1972

– Tilbake på 1970-tallet var det 51,5 prosent som var organiserte, i dag er vi 49,1. Det er ingen dramatisk og stor nedgang vi snakker om, sier Gabrielsen.

Det den norske LO-lederen unnlater å nevne, er at organisasjonsgraden steg jevnt og trutt i 20 år etter 1972. I 1992 var den på 57 prosent.

Han unnlot også å nevne at organisasjonsgraden har sunket like jevnt og trutt fra 1992 til 2016 (ekstern lenke).

I rapporten «Den nordiske modellen – hva kreves?» skriver rapportforfatter Jesper Bengtsson at fagforeningene i Norden må øke sin krisebevissthet. I rapporten står det blant annet:

Nå er fagorganisasjonene nødt til å innse at situasjonen er alvorlig. I det daglige arbeidet kan det kanskje virke som om ting er som de alltid har vært, men verden og arbeidsmarkedet forandrer seg, og fagorganisasjonene må vedta flere målsettinger og tiltak hvis de skal henge med i utviklingen.

Mats Wingborg kommer i sin rapport Facket och den nordiska modellens framtid med en rekke punkter og forslag til tiltak for å styrke organisasjonsgraden. Det handler blant annet om å øke krisebevisstheten innenfor fagbevegelsen. Rapportforfatter Jesper Bengtsson / Rapporten «Den norske modellen – hva kreves?»

Svensk LO: – Vi har vært urdårlige på rekruttering

I Sverige, som har en organisasjonsgrad på mellom 60 og 70 prosent, snakker den svenske LO-leder Karl-Petter Thorwaldsson om situasjonen på en helt annen måte.

– De siste 20 årene har vi fått en utvikling med mange nye former for arbeid i det svenske samfunnet preget av ikke fast ansatte, vikariater og at folk «får prøve seg». 700 000 har en midlertidig ansettelse, og der er vi fryktelig dårlige på å verve dem som medlemmer, sier Thorwaldsson.

Han sier trenden er at folk organiserer seg etter å ha fått sin første faste jobb.

– Vi har vært urdårlige på å finne disse ungdommene som har en midlertidig tilknytning til arbeidslivet, sier Thorwaldsson.

Han sier noe av årsaken er at fagforeningen tidligere aldri har måttet gå aktivt ut for å få medlemmer, men at det lå i ryggmargsrefleksen når unge begynte i arbeidslivet.

– Det er et stort problem, og det må vi løse. Hvis vi ikke når disse ungdommene tidlig vil organisasjonsgraden falle på sikt, sier den svenske LO-lederen.