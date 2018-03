Listhaug: – Kirken kan ikke sette seg over norsk lov

– Grunnen til at Frp ønsker å avskaffe kirkeasyl er at kirkene ikke kan sette seg over norsk lov.

Det sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Debatten om kirkeasyl fikk fornyet kraft etter at politiet forrige helg knuste vinduet og tok seg inn i bedehuset for å hente ut en afghansk familie som satt i kirkeasyl i bedehuset på Fitjar med tvang.

Mener menighetene er en del av problemet

Politiets pågripelse av kirkeasylantene førte til kraftige reaksjoner fra blant annet pastoren i bedehuset.

Listhaug mener menighetene forverrer en allerede vanskelig situasjon for asylantene.

– Vi lever i en rettsstat med ett av verdens beste rettssystem der vi behandler asylsøknader i flere instanser og der man også kan anke avgjørelser inn for domstolene, sier Listhaug.

Ifølge Listhaug skal de som til slutt har fått avslag ut av. De som nekter å dra frivillig skal tvangsutsendes, og de som går i kirkeasyl velger selv å sette seg i en veldig vanskelig situasjon.

– Jeg mener disse menighetene (som tillater asylsøkere som har fått avslag, red.anm.) er med på å gjøre situasjonen vanskelig for familiene gjennom å skape falske forventninger om å få bli i Norge. Det er problematisk, sier innvandringsministeren.

Det mener KrF-politiker og tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er helt feil.

– Realiteten i norsk asylpolitikk er at det alltid finnes eksempler på at noen ikke får en perfekt behandling der alle sider av en sak belyses. Det gjelder blant annet i de såkalte konvertitt-sakene som Lysthaug kjenner godt, sier Johnson.

Hun sier kirken har en egen funksjon som fristed som skal stille opp for mennesker i nød.

– Det står nedfelt i fjerde mosebok. Kirkeasyl har vært en sikkerhetsventil og retningslinjene gjennom de siste 25 årene har vært at politiet ikke skal gå inn i kirke- eller menighetsbygg for å hente ut asylsøkere, sier Johnson.

Hun mener også at det er feil at kirkeasylinstituttet misbrukes av norske menigheter.

– Dette gjelder veldig få mennesker og det er nøye vurdert i hvert enkelt tilfelle, sier Johnson.

– Konsekvensen er fri innvandring

Et lite antall kirkeasylanter og kirkens egne vurderinger av hvem som skal få kirkeasyl kan uansett ikke gå foran rettsstaten, mener Listhaug.

– Det er viktig at vi som politikere har stø kurs og ikke snur kappen etter vinden og griper inn i enkeltsaker. Da bærer det helt galt av sted, sier Listhaug.

Hun sier at en streng innvandringspolitikk er summen av alle enkeltsakene.

– Hvis vi skal begynne å gjøre om alle saker som er i media, der det er en støttegruppe eller fordi vi synes folk er hyggelige, så har vi fri innvandring til Norge. Det tror jeg de fleste er uenige i at vi skal ha, sier Listhaug.