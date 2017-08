Listhaug vil ikke si unnskyld for sleike-kommentar

– Hareide sleiker imamer oppover ryggen istedenfor å konfrontere folk med ekstreme holdninger. Det synes jeg man skal slutte med.

Den kontroversielle uttalelsen fra Sylvi Listhaug falt i Politisk kvarter onsdag i forrige uke, og i ettertid har også sjefen hennes, statsminister Erna Solberg, irettesatt henne for å «ha sagt ting som ikke burde sies i en norsk valgkamp».

– Ei kule varmt

I morges var Listhaug tilbake i samme studio der ordene falt.

– Vil du si unnskyld for det du sa til Knut Arild Hareide?

– Nei, det kan skje at det går en kule varmt i en valgkamp. Det jeg er opptatt av nå er å se framover og sørge for at vi skal sikre et ikke-sosialistisk flertall, sier Listhaug.

Hun medgir at hun kunne ha forsøkt å kontrollere seg enda mer enn hun gjorde.

– Men nå er det viktigst å se framover. Jeg gidder ikke å bruke tida mi på snøen som falt i fjor, sier Listhaug.

Tror Erna forstår

Om irettesettelsen fra Solberg sier Listhaug at hun tror Statsministeren vet hvor mye press som følger med jobben som minister med ansvar for innvandringsfeltet.

– Erna hadde min jobb da hun var kommunalminister og jeg tror at hun vet at denne jobben er forholdsvis tøff å ha. Innvandring og integrering skaper sterke følelser enten man er for eller mot, sier Listhaug.

– Men er du enig med Solberg i at man ikke bør bruke slike ord som du brukte?

– Som sagt gikk det ei kule varmt, og da bør man jo helst ikke bruke den type ord. Men i en valgkamp kan debatten bli oppheta, og da kan slike ord falle.

– Betyr det at du angrer?

– Altså, gjort er gjort. Jeg har lært meg til i livet at det ikke er vits i å bruke tid på å angre.

– Viktig å være tydelig

Kritikerne har kalt Listhaugs kommentar om «imam-sleiking» for smakløs og vulgær, men det preller av på Frp-politikeren som mener hun snakker et språk vanlige folk forstår.

– Det er nok av politikere som går rundt grøten. Jeg kaller en spade for en spade. Det er viktig å være tydelig og stå for det du mener, sier Listhaug.

– Ser du at din retorikk og språkbruk kan virke splittende?

– Det er veldig mange som er opptatt av å påpeke det. De er også veldig opptatt av å vri og vende på det jeg sier. Jeg tror mange ikke ønsker å diskutere realitetene.