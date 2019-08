Listhaug ut mot Oslo byråd: – Det er dere som bør skamme dere

I folkehelseminister Sylvi Listhaugs tale til Frps ungdom fredag, var det byrådet i Oslo som fikk gjennomgå.

I talen reagerte hun kraftig på det hun beskriver som «plyndring av norske bilister».

– Av en eller annen grunn har de lagt bilen for hat. Bilen skal være staten sin melkeku, helst så mye om overhodet mulig. Nok er nok, sa hun under talen, til tross for at hennes eget parti nylig stemte for å kreve inn 15 milliarder kroner i bompenger for å bygge ut E6 i Trøndelag, Hedmark og Oppland, samt E18 i Telemark.

– Fanatisme

Listhaug pekte også på at det den siste tiden har vært mye snakk om bilskam, flyskam og kjøttskam. Heller ikke dette er uttrykk som har falt i god jord hos folkehelseministeren, som under talen tok et oppgjør med den såkalte «skambølgen».

– Jeg synes ikke det er bilistene som skal skamme seg, det er det byrådet som skal gjøre, sa hun.

– Hvorfor mener du at byrådet i Oslo bidrar til bilskam?

– De har jo jakta bilistene nå i fire år. Nærmest plassert bomstasjoner på balkongen til folk. De fjerner gater og parkeringsplasser. Noen av oss er helt avhengig av å ha bil i hverdagen for å få den til å gå opp. Jeg synes denne jakten etter bilen og bilistene har gått helt over styr, sier Listhaug til NRK.

– Fremskrittspartiet er opptatt av å ta vare på miljøet, Men det må gjøres gjennom gulrot, ikke pisk. Vanlige folk skal ikke skamme seg for å kose seg med familiene sine. Miljøpolitikken deres er fanatisme.

Byråd-leder Raymond Johansen mener regjeringen burde gi dem en klapp på skulderen for politikken de har ført. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Følger bare regjeringens politikk

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, mener regjeringen bør rose og ikke rise byrådet for klimapolitikken de har ført.

– Det vi har gjort, er å følge opp regjeringens politikk. Regjeringen har sagt at all vekst i de store byene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel eller gange. De burde ha gitt meg et klapp på skulderen. Men det forventer jeg kanskje ikke av Sylvi Listhaug, sier Johansen.

– Burde folk ha bilskam, flyskam og kjøttskam? Og er det noe dere bidrar til?

– Nei, ærlig talt. Vi skal tilrettelegge for god kollektivtrafikk og et effektivt bysamfunn. Oslo vokser med 8000 mennesker i året. Hvis du tror det er en menneskerett å ta med seg ett tonn stål ved siden av matpakka hver dag, så er ikke det bærekraftig. Vi ønsker en by med god luft, som er effektiv og at det er folk som har noe i trafikken å gjøre, som kjører.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG), Oslo- byråd for miljø og samferdsel, retter fingeren tilbake mot Listhaug og Frp.

– Jeg tror ikke Oslo-folk kjenner på skam. Tvert imot viser undersøkelser at folk støtter satsningen på en mer miljøvennlig by med bilfrie gater, bedre sykkelveier og mer kollektivtransport. Om det er noen som skal skamme seg så er det Frp, som ønsker å fylle byen vår med biltrafikk på bekostning av trygge skoleveier, ren luft og byliv.

Forsvarer millionbruken

Listhaug er også kritisk til at Oslo kommune har satt av nærmere én million kroner til å kjøpe klimaomtale fra fire påvirkere, blant annet i form av Youtube-filmer og Instagram-innlegg.

– Er det riktig pengebruk?

– Vi må bruke mange kanaler for å nå de ulike målgruppene. Ungdom er oftere på Youtube enn de er på noen andre steder, så ja, det er fornuftig pengebruk, sier Johansen.

– Er det ikke litt dobbeltmoralsk å bruke påvirkere som kanskje ikke er de mest miljøvennlige selv i en slik kampanje?

– Nå er det ikke sånn at vi i byrådet har sittet og plukket dem ut. Vi har fokusert på målsettingen, som er å nå ut til de unge og skape engasjement. Jeg vet ikke hvem alle disse personene er, og hva de egentlig står for. Og det har jeg ikke tenkt å finne ut av heller, sier Johansen.