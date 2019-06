Vedum med bompengetriks når Frp stemmer for 15 nye milliarder

Frps representanter kommer til å stemme ja når Stortinget i dag skal vedta å kreve inn 15 milliarder kroner i bompenger for å bygge ut E6 i Trøndelag, Hedmark og Oppland, samt E18 i Telemark.

Senterpartiet har også varslet at de vil stemme for forslaget. Samtidig foreslår de at bompengene for prosjektene skal reduseres, hvis veiene blir billigere enn planlagt.

– Dette er et godt forslag som de burde blitt glad for. Frp bør stemme for hvis de mener bompenger er en belastning, sier Vedum i Politisk kvarter.

– Slår inn åpne dører

Samferdselsminister Jon Georg Dale kaller Vedums forslag helt unødvendig. Han viser til at Frp fikk gjennomslag for dette i Granavolden-erklæringen, der det står at «bompengeandelen i nye prosjekter ligger fast eller reduseres når kostnadene ved prosjektet reduseres».

Samferdselsminister Jon Georg Dale i stortingssalen under en spørretime tidligere i år. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vedum slår inn helt åpne dører. Men han får det også til å single kraftig i glasshuset. Alle prosjekter om bompenger, stemmer Senterpartiet for, sier Dale.

– Regjeringsplattformen er bare ord. Det er ikke handlinger. Det er først når det vedtas i Stortinget, at det blir konkret, svarer Vedum.

Kutter i bompengene

Vedum mener veiutbyggingen mellom Løten og Elverum illustrerer saken godt. Kostnadene har blitt 1,5 milliarder kroner lavere enn budsjettert.

– I revidert nasjonalbudsjett kutter Frp det prosjektet med 150 millioner kroner, som altså kan brukes på andre ting. Det samme skjer i Trøndelag. Til sammen blir det 430 millioner kroner, som gjør at bompengeandelen går opp, sier han.

– Det er reelle penger som Frp drar inn. Men så er det retorikken, ordene, selvskrytet, arrogansen, regjeringstryggheten, de svarte bilene, all den gleden som gjør at man glemmer virkeligheten til folk.

Dale sier at bompengeandelen vil gå ned, og at det samme budsjettet foreslår å redusere bompengeandelen med inntil 200 millioner kroner.

– Men 200 millioner er en del mindre enn 1,5 milliarder?

– Det viser at vi er på vei. Når vi får fullstendig oversikt over prosjektet, så får vi se om vi får det ned ytterligere, sier Dale.