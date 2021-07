Listhaug forsvarer bruken av ordet snikislamisering

I forbindelse med tiårsmarkeringen av terrorangrepet 22. juli, har det pågått en debatt om hvordan samfunnet kan ta et oppgjør med ekstreme politiske holdninger.

– Våre velgere, medlemmer, og folkevalgte fortjener ikke å bli møtt med insinuasjoner om skyld i det verste som har skjedd på norsk jord siden andre verdenskrig, skriver Sylvi Listhaug i en kronikk i Nettavisen onsdag.

Hun mener Frp er utsatt for brunbeising.

– Etter 22. juli var mantraet mer demokrati og mer åpenhet. Nå ser vi en dreining. Det første dryppet kom i 2017 da Jonas Gahr Støre sa at de skulle ta opp mer Frps rolle i dette. I 2018 sa han at de skulle bruke det mer. Det kommer stadig drypp, og det florerer i kommentarfeltene at vi nærmest har et medansvar. Det er et ansvar vi definitivt ikke tar, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

– På hvilken måte mener dere Ap knebler dere?

– Støre sa her om dagen at det å være for null innvandring er innenfor. Han tiltar seg en rolle om hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke Støres oppgave, sier Listhaug, som mener det er dumt at Støre ikke møter henne til debatt.

Ap-nestleder Hadia Tajik svarer at verken hun eller andre i Ap er redd for å ta debatten.

VIKER IKKE: Sylvi Listhaug vil ikke slutte å bruke ordet snikislamisering, slik forgjenger Siv Jensen gjorde. Foto: Kaja Hauge / NRK Hordaland

Forsvarer ordet snikislamisering

I Dagsnytt 18 forsvarte Sylvi Listhaug fortsatt bruken av snikislamisering som begrep.

– Det er ingen konspirasjonsteori. Det handler om særkrav fra muslimer som ønsker endringer i vårt samfunn. Enten det er halalburgere som skal stekes sånn eller slik, eller det er snakk om kjønnsdelt svømmeundervisning eller passfoto der ikke ørene synes, sier Listhaug.

– Tidligere Frp-leder Siv Jensen sluttet å bruke ordet. Uttrykket ble brukt av folk som mener at muslimer er i ferd med å ta over. Men det mener ikke du? spurte programleder.

– Nei, det er det jeg sier. Her vrir man ordet til noe helt annet enn det Frp legger i det, svarte Listhaug.

Tajik sier at hun også er imot kjønnsdelt svømmeundervisning, og at det var Høyre-regjeringen som innførte endringer i passreglene. Hun mener Listhaug her omdefinerer begrepet snikislamisering

– Mitt første møte med ordet snikislamisering var i hatbrevene jeg mottok da jeg var ung politisk rådgiver i regjeringen og det handlet om at man ikke kunne stole på sånne som meg. Og at muslimer som meg egentlig var svikere fra innsiden. Det er en kjent og etablert konspirasjonsteori i høyreekstreme miljøer, sier Tajik.

– Må ikke støtte verdensbildet til ekstreme

Tajik sier det ikke er greit om Frp settes i bås med Anders Behring Breivik.

Hun sier det kun er terroristen som har ansvar for 22. juli-terroren.

– Det alle vi andre har ansvar for derimot, er hvilket samfunn vi vil ha, hvilke debatter vi vil ha, sier Tajik.

Hun mener Frp må kunne snakke om sin rolle.

– Jeg synes det er bra Listhaug tar tydelig avstand fra Sian, Alliansen og Nordisk motstandsbevegelse. Men jeg skulle ønske hun også kunne ta avstand fra det tankegodset de bringer med seg, ikke bare organisasjonene, sier Tajik.

– Noen ganger tar Listhaug eller Frp-representanter en del av de konspirasjonsteoriene som finnes i det tankegodset inn i den norske debatten. Ett eksempel er at Sylvi Listhaug er den eneste politikeren i norsk politisk historie som måtte gå av som statsråd på grunn av en konspirasjonsteori hun lanserte på sin egen Facebook-side. Nemlig påstanden om at Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, sier Tajik.

Listhaug sier hun har beklaget denne posten, og at den ikke handlet om 22. juli.

– Høyresiden må heve stemmen

I sin tale på Utøya 22. juli, oppfordret Jonas Gahr Støre partiene på høyresiden til å ta et tydeligere standpunkt i debatten om høyreekstremisme.

– Politikere på høyresiden må nå heve stemmen og trekke klarere grenser mot det høyreekstreme, ikke lukke øynene, sa Støre.

Senere samme dag publiserte Fabian Stang (H) et innlegg på Facebook, der han tolket Støres ord som et angrep på Høyre som parti.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang i innlegget som senere ble slettet.

Dette førte til skarp kritikk, også fra høyrepolitikere. Listhaug uttrykte derimot støtte til den tidligere Oslo-ordføreren.

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener. Men vi kommer ikke til å si noe mer i dag av respekt for at det er dagen etter en verdig minnemarkering av 10-årsdagen for 22. juli. Vi vil derfor ikke kommentere denne saken ytterligere nå, sa Listhaug til NRK.