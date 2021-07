Listhaug med støtte til Stang

– Jeg tror Fabian Stang gir uttrykk for det mange mener. Men vi kommer ikke til å si noe mer i dag av respekt for at det er dagen etter en verdig minnemarkering av 10-årsdagen for 22. juli. Vi vil derfor ikke kommentere denne saken ytterligere nå, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Fabian Stang har fått kvass kritikk etter at han på torsdag beskyldte Ap-leder Jonas Gahr Støre for å gjøre 22. juli-tragedien til partipolitikk.

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere, har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang i et nå slettet Facebook-innlegg.