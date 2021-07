I Dagsnytt 18 sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tydelig ifra om hva han mener om det politiske Norge i tiden etter 22. juli 2011.

Han mener Arbeiderpartiet og AUF har stått alene de siste ti årene.

Han fikk støtte fra tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Støre mente Høyre må heve stemmen i debatten om høyreekstremisme, og at de ikke har vært tydelige nok.

Tidligere ordfører i Oslo Fabian Stang (H) gikk hardt ut mot Jonas Gahr Støre torsdag ettermiddag. Foto: NRK

Det fikk Fabian Stang, tidligere ordfører i Oslo, til å reagere svært sterkt. Han kaller utspillet fra Støre for et «stygt sleivspark».

– Støre sa i realiteten at jeg og andre Høyre-politikere har et ansvar for de drap og lemlestelser terroristen begikk, skrev Stang på sin Facebook-side.

Innlegget ble slettet en time etter det ble publisert. Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Fabian Stang.

Han skrev videre i innlegget at Støre i dag «besudlet sorgen med partipolitikk».

– For mange av oss har det vært sentralt å ikke dra partipolitikk inn i dette, men nå klarte ikke Støre dy seg lenger. Jeg stiller gjerne opp for AUF hvis det kan være til nytte. Dette til tross for Støres stygge sleivspark i dag, avsluttet Stang innlegget.

Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, sier til NRK han er uenig med Stang.

– Jeg er uenig med Fabian Stang i det han skriver. Uavhengig politisk ståsted, har vi alle et ansvar for å ta avstand fra ekstremisme og hat. Som regjeringsparti har vi et særlig ansvar. Det ansvaret tar vi, uttaler Sanner.

Mener AUF har båret for tungt

Også Raymond Johansen har i dag, på 10-årsmarkeringen for terroren i Regjeringskvartalet og Utøya, sagt tydelig ifra om hva han mener om det politiske Norge de siste ti årene.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), kritiserer de andre partiene for manglende markering av at det er 10 år siden terroren 22. juli. Her fra markeringen i Oslo domkirke. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det har ikke vært markeringer i forbindelse med at det er ti år siden terroren på noen andre landsmøter enn Arbeiderpartiet sitt. Det mener jeg hadde vært naturlig. Jeg hadde forventet det, faktisk, uttalte Johansen.

– Det handler om å slå ring rundt det vakreste vi har, nemlig folkestyret og demokratiet.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende partileder Jonas Gahr Støre uttalte også at AUF har båret en for stor del av byrden.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg og nåværende partileder for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er enige i at AUF har båret for tungt alene i tiden etter 22. juli 2011. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vi har alle et ansvar, også andre politiske partier. Jeg håper den gode debatten vi har sett rundt 10-årsmarkeringen kan fortsette i dagene som kommer, sa Stoltenberg.

Får støtte fra politisk redaktør

Raymond Johansen får støtte i sine uttalelser fra politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit.

– Jeg mener også at de andre partiene burde hatt markeringer i år. AUF-ere har båret historien tungt på sine skuldre, nesten helt alene, sier Skartveit.

Samtidig mener Johansen klimaet har endret seg i forbindelse med 10-årsmarkeringen.

– Det er kommet bøker fra vitner og andre aktører som i større grad går inn på bakenforliggende årsaker til terrorangrepet. Det er veldig viktig, og det baner vei for at AUF og Arbeiderpartiet ikke lenger må stå alene.