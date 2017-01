Listhaug avviser å ta imot flere kvoteflyktninger

– Det er ikke aktuelt for Frp og regjeringen å øke denne kvoten. Det er en meget usikker internasjonal situasjon, og vi så sist hva som skjedde da man sendte ut signaler om å ta imot langt flere flyktninger. Det førte til at vi sprengte alle rekorder og fikk tre ganger så mange asylsøkere som i et normalår, sier Listhaug i en skriftlig kommentar til NRK.

I Politisk kvarter på NRK P2 mandag morgen åpnet Høyres Øyvind Halleraker for at Norge kan ta imot flere kvoteflyktninger enn planlagt.

Det kan være mange land som bør ta i mot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må diskutere hvordan vi kan avhjelpe, og se på hvilke muligheter vi har for å ta i mot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA. Øyvind Halleraker / Politisk kvarter 30.01.17

Bakgrunnen er Trumps omstridte presidentordre, der alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. USA har også innført et generelt reiseforbud i 90 dager for personer fra sju muslimske land.

Fra før av Canadas statsminister sagt at de vil ta imot flyktningene USA avviser.

– Verdenstoppen

Listhaug sier nå det er uaktuelt for Norge å gjøre det samme.

– Etter rekordtilstrømmingen med over 31 000 asylsøkere i 2015 har vi mer enn nok med å integrere de som er kommet til Norge allerede. Vårt land er i verdenstoppen med å bidra både til humanitær bistand i nærområdene og ved å hente ut reelle flyktninger gjennom FN, sier hun.

I statsbudsjettet gikk regjeringen inn for å ta imot 3120 kvoteflyktninger i år, der 3000 plasser forbeholdes flyktninger fra Syria.

Høyre presiserer

Etter Hallerakers uttalelser i Politisk kvarter presiserer nå Høyre at de er på linje med Listhaug: Antall kvoteflyktninger skal ikke økes.

I en pressemelding sier parlamentarisk leder Trond Helleland:

– Stortinget har i denne stortingsperioden inngått et bredt forlik om asyl- og flyktningpolitikken. Høyre har ikke til hensikt å endre dette forliket.

