Limi blir parlamentarisk leder for Frp

Limi, som har sittet som midlertidig parlamentarisk leder, får fortsette i rollen. Det ble bestemt av Frps stortingsgruppe mandag, opplyser partiet på sine nettsider.

– Det er jo med en viss skrekkblandet fryd man går til et slikt verv, men jeg må si jeg gleder meg veldig til å lede Fremskrittspartiets stortingsgruppe og jobbe for å sikre størst mulig politisk gjennomslag for Frp og regjeringen, sier Limi.

Ulf Leirstein blir 1. nestleder og Helge André Njåstad blir 2. nestleder. Morten Wold blir partiets medlem i Stortingets presidentskap.

– Jeg er takknemlig for å ha med meg et svært kompetent gruppestyre, sier den nyvalgte parlamentariske lederen, som forbereder seg på lange dager og krevende forhandlinger.

De øvrige medlemmene i gruppestyret blir Bård Hoksrud som innpisker, Hanne Dyveke Søttar som styremedlem og Morten Stordalen som styremedlem. Christian Tybring-Gjedde, Erlend Wiborg og Åshild Bruun-Gundersen blir varamedlemmer.