Onsdag omtalte NRK at matvaregiganten Orkla bommet på eget likestillingsmål, da den ferske konsernsjefen Nils K. Selte satte sammen ny konsernledelse.

Den skal utelukkende bestå av menn.

Samtidig forsvant to kvinner fra toppledelsen, som del av en større omorganisering av selskapet. Dette til tross for at Orkla selv har mål om at alle ledernivåer skal ha halvparten kvinner innen 2025.

Valget av ny konsernledelse får flere næringslivstopper til å reagere.

– Trist

Elisabeth Grieg, skipsreder og medeier i familiekonsernet Grieg Group, er også blant dem som reagerer på Orklas nye mannsledelse. Hun mener konsernet nå går «baklengs inn i fremtiden».

– De har jo slått fast at de skal ha 50 prosent kjønnsbalanse i alle ledd. Da virker det strengt tatt veldig spesielt at de velger å ha en ledergruppe bare bestående av menn, sier hun til NRK.

Skipsreder Elisabeth Grieg. Foto: Une Solheim / NRK

Grieg mener beslutningen vitner om at likestillingen ikke har kommet langt nok i norsk næringsliv.

Hun er urolig for at valg som dette kan føre til at kvinner heller vil søke seg til andre bransjer.

– Vi er et likestilt samfunn, men i næringslivet henger vi etter. Det synes jeg er trist og dumt, og det gjør at vi ikke tiltrekker oss gode nok folk, sier Grieg.

Hun tror at Orklas valg av konsernledelse kan føre til at færre kvinner vil søke seg nettopp dit.

– I Norge har vi nå veldig lav arbeidsledighet, og det er også veldig mange ledige stillinger. Så de vil kanskje tenke seg om før de søker på en stilling i Orkla, tror Grieg.

Krever handling

Også Berit Svendsen undrer seg over sammenstillingen av den nye ledelsen. Hun er tidligere Telenor Norge-sjef og Vipps-direktør.

– Da jeg så det for første gang så tenkte jeg «kan dette være sant? I 2022?», sier hun til NRK.

Næringstopp Berit Svendsen er kritisk til at Orklas nye toppledelse kun består av menn. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun påpeker at det er positivt at Orkla har satt seg mål om lik representasjon av kvinner og menn i lederstillinger. Men det krever også handling, mener Svendsen.

– En ting er å være opptatt av det, men hvordan skal du da sende det signalet ned i organisasjonen om at alle må ha flere kvinner i ledergruppen hvis de på toppen bare er menn? spør hun.

Svendsen understreker at det er viktig med likestilling i ledelsen, og påpeker at det trolig også vil føre til bedre resultater.

– Det finnes utallige undersøkelser som sier at børskursen utvikler seg mye bedre hvis man har kvinner med i ledelsen, sier hun.

– Dårlig signal

– Det synes jeg er trist og ganske pinlig. Det sender et utrolig dårlig signal fra Orkla som konsern, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen mener Orkla kommer til å tape på å ha manglende kjønnsbalanse i ledelsen. Foto: Anders Fehn / NRK

Hun mener det er spesielt på grunn av selskapets egne mål om at halvparten skal være kvinner.

– I 2022 er ikke det spesielt kontroversielt eller radikalt. Men for så å sette sammen en ledergruppe av kun menn, det er jo bare pinlig.

Et selskap som har lite mangfold og som ikke reflekterer befolkningen, tar dårligere valg, mener Trettebergstuen.

– Jeg tror det er dumt for businessen til bedriften også, for det sender et utrolig dårlig signal. Vi er i 2022, det er klart disse kvinnene med den rette kompetansen finnes.

– Dessverre var det ingen kvinner

I dag er 42 prosent av lederne i Orkla kvinner.

Frem til april besto Orklas konsernledelse av syv menn og to kvinner. Så forsvant fem ut, blant dem de to kvinnene. To kom inn, begge menn.

Årsaken er at Orkla ville legge alle merkevaredirektørene under én merkevaredirektør, som kvinnene nå skal rapportere til.

Kvinnene har altså som merkevaredirektører blitt nedgradert i lederhierarkiet.

Konsernsjef i Orkla ASA, Nils K. Selte med den nye merkevaredirektøren Atle Vidar N. Johansen etter omorganiseringen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Da Orkla la frem sine kvartalsresultater torsdag formiddag, stilte NRK spørsmål til selskapet om det nye toppsjiktet.

– Hvorfor fant du ingen kvinner til å sitte i konsernledelsen denne gang?

– Da jeg kom inn, så jeg et behov for å gjøre noen omorganiseringer ganske fort. Dessverre var det ingen kvinner som jeg hadde til rådighet på det tidspunktet som kunne passe inn i rollene jeg måtte sette, sier Orklas nye konsernsjef Nils K. Selte til NRK.

Den forklaringen kjøper ikke kultur- og likestillingsministeren.

– Nå vet jeg ikke akkurat hvilken kompetanse han skulle ha i de ulike postene, men det tror jeg ingenting på, sier Trettebergstuen.

– Jeg tror det handler om en litt enkel unnskyldning. Menn velger ofte menn, men hvis de ser seg rundt, bruker nettverk og leter, så finner de selvfølgelig de kompetente kvinnene.

– V ar riktig måte å organisere toppledelsen på

Selte understreker imidlertid at han vil jobbe for å øke kvinneandelen i Orkla.

– Fram til 2025 har vi satt et mål om 50/50, og også på toppen er det en målsetting. Så det kommer jeg til å jobbe iherdig med for å levere. Det garanterer jeg, sier Selte.

Konsernsjef Nils K. Selte (i midten) sammen med markedsdirektør Atle Vidar Johansen (til venstre) og leder for investorrelasjoner, Kari Lindtvedt, i Orkla. Lindtvedt orienterte om resultatene fordi finansdirektøren var syk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Enkelte er overrasket og mener det er uheldig at det kan skje i 2022. Hva tenker du selv om den sammensetningen?

– Det var som jeg sa, det var det jeg mente var riktig måte å organisere toppledelsen på. Og sånn ble det, det er ikke noe mer å si om det egentlig, sier han.

Vil jobbe for bedre kjønnsbalanse

På kritikken fra Grieg, Svendsen og Trettebergstuen sier konserndirektør for kommunikasjon i Orkla, Håkon Mageli, at inntrykket om at det er valgt ut menn til fem nyutnevnte lederstillinger, ikke stemmer.

Mennene har hatt stillingene i flere år, også under forrige konsernsjef. Ledergruppen har imidlertid blitt mindre, sier Mageli.

– Med den omorganiseringen gikk dermed to kvinner og to menn ut av ledergruppen, men de innehar fortsatt ansvaret for de samme forretningsområdene som tidligere.

Mageli sier de forstår kritikken av at det ikke er kvinner i dagens ledergruppe.

– Det vil heller ikke være rimelig å gå til det steget å si opp ledere som innehar en stilling i dag, med den begrunnelse at de har feil kjønn. Når det gjelder nyutnevnelser og videre rekruttering er målet om kjønnsbalanse og mangfold noe vi vil jobbe aktivt for.

NRK har gjennom Orkla også spurt om en kommentar fra styreleder Stein Erik Hagen, men foreløpig ikke fått svar.