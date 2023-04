– Hvis du har kjøpt denne glasurtoppingen, vil jeg bare gratulere deg i å ha kjøpt verdens dyreste melis.

Frustrasjonen til 26 år gamle Bråten kom etter at hun kjøpte glasurmiksen i anledning toårsdagen til dattera.

Av vane leste hun av ingredienslisten da hun kom hjem. Hun går så langt i å kalle det en «drittglasur» siden hun mener markedsføringen er sleip.

– Da ble jeg rimelig sjokkert. Melis var hovedingrediensen, og man måtte i tillegg ha både kremost og smør for at det skulle bli glasur.

Frustrasjonen fikk hun ut i en video på TikTok. På kort tid har den fått over 22.000 likerklikk og over 300.000 visninger.

Line Bråten ble frustrert da hun oppdaget at hun like gjerne kunne laget ostekremen med ren melis. Foto: Skjermdump TikTok

Toros glasurmiks til ostekrem koster rundt 20 kroner for 126 gram. Det tilsvarer en kilopris på drøye 150 kroner. Vanlig melis har en kilopris på rett over 30 kroner.

Bråten innrømmer at det er en smart måte for Toro å tjene penger på. Hun ønsker derimot å gjøre folk bevisst på dette i en tid hvor flere ting har blitt dyrere.

Glasurmiksen har en kilopris på 152,38 kroner. Foto: Skjermdump oda.com/no Melis ligger på drøye 33 kroner kilo. Foto: Skjermdump oda.com/no

Inneholder ekte vanilje

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge som eier Toro, Dag Olav Stokken, sier det er leit at glasuren ikke falt i smak hos Bråten.

– Men heldigvis faller den i smak hos mange andre. Som andre deler av Toros bakeproduksjon skal den gjøre det raskere og lettere å lykkes på kjøkkenet.

Stokken sier prissammenligningen mellom deres produkt og melis ikke er en relevant sammenligning.

Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla Foods sier glasurmiksen skal gjøre det raskere og lettere å lykkes på kjøkkenet.

– Toro ostekrem inneholder også ekte vanilje, som er en ingrediens som koster flere tusen kroner kiloen.

På Toros egne hjemmesider presenterer de en oppskrift til ostekrem-glasur. Der er ingrediensene melis, smør, kremost og vaniljesukker.

Bråten mener derfor det er lite nytt glasurmiksen til Toro tilføyer.

– Og som småbarnsmamma har jeg jo alltid vaniljesukker i skapet uansett.

Stokken i Orkla Foods ønsker ikke å kommentere Bråtens beskrivelse av produktet som sleipt, og sier de har gjort det enkelt for forbruker å følge oppskrift fra nettsiden eller å ta utgangspunkt i glasurmiksen.

Sjekk hva pengene gir deg

Forbrukerrådet får mange henvendelser om slike produkt, og har derfor ikke anledning til å sette seg inn i og kommentere alle henvendelser om enkeltprodukter.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet sier på generelt grunnlag at det er fri prissetting i Norge. Han påpeker at vi forbrukere må være våkne på prisene i butikkhyllene og sjekke hva du får for pengene.

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet.

– Vi anbefaler alltid å sjekke liter- og kilopris. Det er det du kan sammenligne matvareprisene på.

Enkelte i kommentarfeltet på Bråtens video mener de ikke trenger en hel pakke melis når de bare skal lage glasur til den ene kaka. Derfor er det praktisk med posen til Toro.

Flere påpeker derimot at melis, i likhet med sukker, har nærmest ubegrenset holdbarhet så fremt det ikke blir utsatt for fuktighet.