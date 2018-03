Leserflukt etter redaktørstrid i Vårt Land

Avisen er rammet av en høylytt konflikt mellom Mathisen og eierselskapet, og mange har uttrykt støtte til redaktøren ved å si opp abonnementene sine.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar siden det kommer inn oppsigelser fortløpende. Det offisielle tallet lørdag var at litt under 100 lesere sagt opp. Nå ser det ut som om det antallet har bikket 300 oppsigelser, sier produkt- og salgssjef Ivan Solhaug i Vårt Land til Dagens Næringsliv.

Mathisen har selv oppfordret lesere til å ikke si opp avisen. Vårt Land hadde i 2017 et godkjent totalopplag på drøyt 21.500, altså opplag der både papir- og digitalutgaver er medregnet.

Sagt opp på dagen

Torsdag 15. mars ble de ansatte i Vårt Land gjort kjent med at konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier, som eier Vårt Land, ikke hadde tillit til Åshild Mathisen som sjefredaktør.

Fredag en uke senere skal Mathisen ha fått beskjed om å gå på dagen.

– Jeg er helt knust, sa Mathisen på et allmøte i redaksjonen like etterpå.

Tveiten har vist til «samarbeidsrelasjoner og styringsprinsipper» som bakgrunnen for oppsigelsen, uten å gå i ytterligere detalj.

- Vi gjør hva vi kan for å løse konflikter. Det er to år siden vi ansatte Åshild Mathisen, som har vært en modig og visjonær avisleder. Jeg må erkjenne at vi ikke klarte å løse dette på en annen måte enn at arbeidsforholdet ble avsluttet, har han sagt til bransjenettstedet Medier 24.

Svarstad Haugland boikottet

ENGASJERT: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Valgerd Svarstad Haugland, har sagt opp to avisabonnementer etter at Mathisen mistet jobben. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Saken har vakt sterke reaksjoner i Kristelig Folkeparti. Tidligere KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland, som i dag er fylkesmann i Oslo og Akershus, er blant de 300 som har sagt opp abonnementet.

– Jeg har sagt opp både Vårt Land og Dagsavisen i dag. Dagsavisen støttet nemlig et brev/opprop mopt Åshild. Dette er tragisk! skrev hun på Facebook, ifølge Dagen.

Dagsavisens sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm reagerer på boikotten, og sier Dagsavisen ikke er en del av uroen i Vårt Land.

– Politisk innblanding i det som åpenbart er en personalsak rundt en redaktør, gir gufs fra partipressen og 70-tallet, sier han til Medier 24.