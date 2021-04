Leder av ekspertgruppe anbefaler å vente med vaksinedose to

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Uten Johnson & Johnson-vaksinen blir det større knapphet på vaksiner. Da blir det enda viktigere at vaksinene brukes på en effektiv måte, sier økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo, Steinar Holden.

Leder av koronaekspertgruppa, Steinar Holden, vil endre vaksineringen for å spare liv. Foto: Moment Studio / UiO

Han leder regjeringens ekspertgruppe som har vurdert samfunnsøkonomiske konsekvenser av koronapandemien.

Johnson & Johnson varsler full stans i leveransene av koronavaksiner til Europa, og at vaksinen ikke skal brukes her før saken er undersøkt mer. Bakgrunnen er meldinger om få, men alvorlige sykdomstilfeller etter vaksinering i USA.

Hvis verken AstraZeneca- eller Johnson & Johnson-vaksinen blir tatt i bruk, kan massevaksineringen i Norge bli forsinket i inntil tolv uker, opplyser Folkehelseinstituttet.

Bare i juni skal det etter planen komme i underkant av en million doserer av Johnsen & Johnsen-vaksinen til Norge.

Skjevfordeling

Steinar Holden mener det haster å ta grep og sier at særlig to ting kan bidra til at vaksinene utnyttes bedre.

– Det ene grepet er at det blir lengre avstand i tid mellom dose én og dose to. Det andre er en sterkere skjevfordeling geografisk, sier han.

Tomme vaksineglass på Bærum vaksinesenter. Vaksiner fra forskjellige produsenter. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han mener det vil hjelpe.

– Nå viser studier at man får en god beskyttelse av dose én. Det betyr at når en person har fått dose én, er det ikke den personen som har mest behov for den neste dosen. Hvis man har lengre tid mellom dose én og dose to, vil mange flere personer raskt få dose én, sier han.

Han vil også prioritere personer som bor i områder med høyt smittenivå.

– De har mye større risiko for alvorlig sykdom og død, sier Holden.

Han viser til studier som viser at personer får 80 prosent beskyttelse etter én dose og 90 prosent etter dose to.

Også studier ved Oslo universitetssykehus viser at man oppnår god immunitet bare etter en dose.

– Jo raskere man gjennomfører dette, jo mer vil man redusere omfanget av alvorlig sykdom og død, sier lederen i ekspertgruppen.

Han mener raskere vaksinering i områder med høy smitte også vil redusere smittespredning til landet for øvrig, og at alle vil ha nytte av det.

– Ikke overraskende med forsinkelser

Immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland, er positiv til å la det gå lengre tid mellom de to vaksinedosene. Foto: Universitetet i Oslo

Det at Johnson & Johnson-vaksinen nå er stanset, overrasker ikke Anne Spurkland. Hun er immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

– Det er et skudd i baugen for den planen som er lagt, men vi har hatt veldig flaks så langt. Jeg som er forsker er vant til at ikke alt går etter planen og har stor forståelse for at det har blitt sånn.

– Så du er ikke overrasket?

– Det er vel heller motsatt. Hvis det ikke hadde vært noen problemer, hadde det vært mer overraskende. Det har gått på skinner hittil, og nå kommer det litt friksjon, sier hun.

Hun viser til hivviruset som man har forsøkt å stanse siden 80-tallet. Det har man ennå ikke klart å utvikle en vaksine mot.

– Dette har gått fantastisk bra. Det er ingen selvfølgelighet at vi har fått til å lage vaksiner så fort, sier Spurkland.

Helseminister Bent Høie håper undersøkelser som gjøres vil vise at Johnson & Johnson-vaksinen er trygg. Foto: Kamilla Marie Johnsen

Helseminister Bent Høie er fremdeles optimistisk.

– Vi ser at med de to vaksinene vi bruker i Norge så vaksinerer vi nå et betydelig omfang, og tilgangen på de to vaksinene vil øke fremover, sier han.

Han har også tro på at flere vaksiner vil bli godkjent fremover.

Steinar Holden er ikke beroliget. Han mener det nå er viktig å endre vaksinerekkefølgen.

– I ytterpunktet kunne man tenke seg at man venter med dose to for de aller fleste helt til det ikke lenger er knapphet på vaksiner. Da vil man få beskyttet mange flere veldig raskt, sier Holden.

Anne Spurkland er positiv til en slik løsning.

– Jeg ville ikke ha vært redd for å gå inn på en slik løsning, sier hun.

Hun mener det vil være forsvarlig.

– Kanskje det til å med er bedre å ha en større avstand mellom de to dosene, sier hun