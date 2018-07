Landbruksminister i krisemøte om tørken

Varme sommerdager og mangelen på regn tørker inn jorder i Sør-Norge. Bønder fortviler for matmangel til dyrene og frykter store økonomiske tap.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) inviterte mandag Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å gjennomgå situasjonen med tørken i Sør-Norge. Tørken har ført til avlingssvikt, og flere dyr står nå i fare for å bli slaktet på grunn av mangelen på fôr til dyrene.

– En ekstrem krevende sommer for bøndene, men den er ikke uhåndterbar sier Dale

Tørken har ført til store utfordringer for mange bønder og spesielt husdyrprodusentene.

– De står overfor vanskelige valg, om å få mest mulig avling eller å redusere dyr-besetningen slik situasjonen er nå, sier han

Flere tiltak

Flere tiltak ble satt i gang tidligere i sommer. Et av tiltakene er å produsere grovfôr til husdyrene som flere bønder har benyttet seg av. Jordbruksorganisasjoner har organisert mye viktig arbeid internt. Bøndene hjelper hverandre på tvers av produksjon, for å få størst mulig fôrtilgang gjennom høsten og vinteren.

– Nå står vi overfor en situasjon med værutsikter som tilsier at vi ikke kan håpe på ekstremt store tredjeavlinger, som normalt kunne berget situasjonen, sa Dale.

Han lanserte ti punkter som i første omgang skal bidra til å hjelpe bøndene. På sikt kan det også komme flere tiltak, men disse vil ta lengre tid til å utarbeide.

De vil sørge for forskuddsbetalingene til bøndene gjennom dette året.

Bartnes opplyste at de hadde presentert flere punkt til Dale i dag for å sørge for større handlingsrom for bøndene.

– Viktig å ha fokus på tiltakene som nå settes i verk, sier han. Vi har helt klar oppfatning at bøndene har et godt samarbeid. Men at myndighetene må bidrag. Det er en krisesituasjon som kan gi varig skader fremover, sier Bartnes.

Tørken gir utfordringer

Ann Merete Furuberg er glad for at landbruksministeren har tatt initiativ til møte.

Tørken gir nye utfordringer, en del faglig spørsmål skal løses. Men det haster for at bøndene skal få økonomisk trygghet, sier hun.

Det er drøftet økonomiske tiltak på møte i dag, men har per i dag ikke helt oversikt over hvor store erstatninger det kan være snakk om.

Slakting

I juni var det flere enn dyr enn i normalt som ble sendt til slakt, og tallene for juli vil trolig vise at det er en konstant økning sa Bartnes på pressekonferansen.

Både lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes og leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg var mandag i møte med landbruksministeren.

Sør-Norge er rammet av den varmeste sommertørken siden 1947.

De tørre jordene skaper store utfordringer for landbruket i Sør-Norge. Foto: Brekke / Privat

