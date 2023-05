Kvinne skal ha ligget i fryseboks over fem år

Hennes samboer, en mann i 50-årene, er mistenkt for drap og siktet for likskjending.

– Tidspunktet for likskjending har nå blitt endret og starter nå den 12. januar 2018. Etterforskningen har vist at det med den største sannsynlighet er den dagen fornærmede har dødd. Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvordan vi har kommet fram til akkurat denne datoen, sier statsadvokat Linda Karlsson i en pressemelding.

Det var 16. mars 2023 at politiet fant liket i en fryseboks på en gård i Värmland i Sverige. Begge er norske statsborgere og opprinnelig fra Agder.

Påtalemyndigheten jobbet tidligere ut fra en teori om at den avdøde kvinnen kan ha vært død siden september 2018. Men hun har altså trolig vært død enda lenger.

Påtalemyndigheten ber nå om at mannen varetektsfengsles i to nye uker. Tidspunktet for fengslingsmøtet er foreløpig ikke satt.

Den endelige obduksjonsrapporten er foreløpig ikke klar, men skal være det om kort tid.

NORDMENN: Både mannen som er pågrepet for drap og kvinnen som er funnet død er norske og fra Agder. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Levde av avdødes pensjon

Statsadvokat Karlsson mener at mannen levde av kvinnens pensjon etter at hun døde. Dermed blir han mistenkt for grovt bedrageri og varetektsfengslet for grovt bedrageri i perioden fra 12. januar 2018 til 28. februar 2023, ifølge svenske Expressen.

Politiet mener at han i perioden 12. januar 2018 til 28. februar 2023 har tatt 1 300 000 SEK fra avdødes konto.

– Handlingen er å vurdere som alvorlig fordi den var systematisk og tiltenkt en betydelig verdi, sier Linda Karlsson til Aftonbladet.

Tidligere dømt

Den mistenkte nordmannen i 50-årene er straffedømt tidligere både i Norge og Sverige.

Han er dømt en rekke ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand, siste gang i 2022. Så sent som i januar 2023 ble han straffet for å ha kjørt bil uten førerkort.

I Norge er han også dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Han har også en dom for seksuelt krenkende adferd.