Kutt for folk med nedsatt funksjonsevne: – Redd det går utover folkehelsen

– Dette er hjelpemidler som koster fryktelig mye penger for enkeltmennesker, sier OL-vinner i roing, Birgit Skarstein, til NRK.

Hun er overrasket over at Solberg-regjeringen foreslår å kutte i potten for hjelpemidler for fysisk aktivitet fra 84 millioner kroner til 55 millioner for 2022.

Ordningen, som gjelder for personer med nedsatt funksjonsevne over 26 år, var så populær at årets pott ble brukt opp før høsten, ifølge Nav.

Solberg-regjeringen vil spare 29 millioner på kuttet. Det skal skje ved at egenandelen for hjelpemiddelet økes fra 4000 kroner til 5000 kroner fra 1. januar. I tillegg skal terskelen for å få penger økes.

Skarstein frykter at innstrammingen kan føre til at færre vil være fysisk aktive.

– Skal man gjøre det til en stor økonomisk utfordring, i tillegg til den praktiske utfordringen det allerede er, er jeg redd det går utover folkehelsen, sier hun.

– Uten tilgang, kan du ikke delta

Ifølge Norges idrettsforbund kan en sykkel koste 80.000 kroner, mens sitteski gjerne har en prislapp over 100.000 kroner.

Når pengekassen går tom hvert år, burde den blitt økt istedenfor kuttet, mener Skarstein.

– Det handler om foreldre som skal gå på ski med barna, en kollega som vil sykle til jobben, venner som skal stå alpint sammen og folk som vil leve et aktivt, mangfoldig og deltagende liv. Det tenker jeg vi bare må applaudere og heie fram, sier Skarstein.

Birgit Skarstein er også aktiv langrennsutøver. Bildet er tatt under verdenscuparrangementet i Paraidrett på Birkebeineren skistadion på Lillehammer i 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

Hun får støtte av Norges idrettsforbund. Leder for idrettsfag og verdiarbeid, Mads Andreassen, mener man burde doblet støtten for å sikre at alle får hjelpemidler.

– Uten tilgang, kan du ikke delta i idretten. For mange handler det om spesialtilpassede hjelpemidler. De kan ikke bare gå på XXL. Noen tenker det er et luksusbehov, men det handler om å delta i eget liv, sier han til NRK.

Andreassen mener rettigheten på hjelpemidler ikke er sterk når mange ikke får innvilget penger. Det rammer også parautøvere i breddeidretten, som må vente til potten er fylt opp.

– Det er strenge krav til hva som skal til av behov. Dette har du rett på, så skal du likevel ikke få fordi potten er for liten, sier han.

Mads Andreassen leder idrettsfag og verdiarbeid i Norges idrettsforbund. Foto: Norges Idrettsforbund

Arbeidsdepartementet, som er ansvarlig departement i regjeringen, har ikke hatt anledning til å kommentere saken i dag.

– Tar fra de som har aller minst

Leder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund registrerer at regjeringen samtidig har funnet rom for skattelettelser.

– Igjen prioriterer man romsligere rammer til de som har mest fra før av, så tar man fra de som har aller minst, sier hun til NRK.

Forbundsleder Tove Linnea Brandvik i Norges Handikapforbund. Foto: Norges Handikapforbund

Budsjettdagen har i forbundet vært en skuffelse.

– Politisk legger man opp til aktivitet fra et folkehelseperspektiv. Folk har behov for å være i fysisk aktivitet for å stå lenger i jobb, og for å kunne være med kompiser i det sosiale livet, sier hun.

Skarstein mener politikerne vil få igjen i reduserte utgifter over helse- og arbeidsbudsjettet på sikt dersom flere får tilgang på hjelpemidler til å være aktiv og engasjert.

Nå setter hun sin lit til at Ap og Sp reverserer kuttet.

– Her har de en billig seier. Så håper jeg at med det Stortinget vi har nå, som er et storting som er opptatt av inkludering og mangfold, ser verdien av et fellesskap med plass til alle selv om du har vært litt uheldig i livet, sier Skarstein.