43-åringen ble onsdag utnevnt av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter at Anette Trettebergstuen måtte gå av som følge av brudd på habilitetsreglene forrige fredag.

Noe av det første Lubna Jaffery må gjøre er å svare Fremskrittspartiet i Stortinget om det er riktig å kunne nekte å håndhilse i Norge.

– Jeg har fått med meg at det verserer et klipp, men jeg har ikke sett klippet selv, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Den nye kultur- og likestillingsministeren viser til videoen fra en vitnemålsutdeling der en elev ikke ville håndhilse på rektor.

Et betent spørsmål

Nå må Lubna Jaffery svare Stortinget skriftlig om saken. Frp, som har stilt spørsmålet, venter svar fra den nye statsråden innen rimelig tid.

Frp reagerer på at rektoren ikke har mottatt mer støtte fra kulturministeren og utdanningsetaten etter hendelsen.

– Er det berøringsangst som gjør at likestillingsministeren ikke engasjerer i denne og lignende saker, eller et det fordi ministeren mener at ukulturen med kvinnefiendtlige holdninger i Norge ikke er et samfunnsproblem, spør Silje Hjemdal (Frp).

– Jeg syns at håndhilsing er en fin måte å vise respekt på, men det finnes også mange andre måter å vise respekt på, sier Jaffery.

På generelt grunnlag, bør man hilse på hverandre i Norge?

– Det er et individuelt valg, svarer Jaffery.

Du vil ikke be alle om å håndhilse?

– Nei, det er ikke kulturministerens jobb å bestemme hva folk skal gjøre i livet sitt.

STØTTE: Listhaug støtter rektoren etter hennes reaksjon, og forventer at den nye kulturministeren skal gjøre det samme. Foto: NTB

Listhaug mener rektorens reaksjon etter håndhilsings-nekten var «helt på sin plass», og at Jaffery burde vist mer støtte til rektoren.

– Jeg vil gratulere henne med ny jobb, men jeg syns hun startet dårlig når det gjelder likestilling. Hun burde vært helt tydelig på at hun støtter rektoren, som gjorde en kjempejobb ved å sette foten ned.

Kultur- og likestillingsministeren har ingen ytterlige kommentarer til det Listhaug sier.

Måtte beklage

Rektorens umiddelbare reaksjon etter hendelsen sist uke har skapt mye blest.

I affeksjon henvendte rektoren seg til foreldrene i salen og sa:

«Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge».

Dette har rektoren i ettertid måtte beklage seg for.

– Jeg beklager at min reaksjon var for sterk og konfronterende, sier rektoren til NRK.

HÅNDHILS-NEKT: Videoen av eleven som ikke ville håndhilse på rektor spredte seg fort på TikTok, og har nå blitt sett 785 000 ganger. Foto: Skjermdump

Rektoren blir blant annet beskyldt for rasisme etter uttalelsene sine.

Wenche Natasja Savalov, grunnskoledirektør i Osloskolen sier at de er i dialog med rektor om hendelsen, og at de stiller seg bak henne.

– Vi mener det ikke er rett å omtale rektors handlinger på vitnemålsutdelingen som rasistiske. Som rektor selv har sagt var reaksjonene hennes for sterke og konfronterende, men de er ikke rasistiske, sier Savalov.