Sist uke var det duket for vitnemålsutdeling for 10. klasse ved en skole i Oslo. Det resulterte i en video som har spredt seg som ild i tørt gress på TikTok.

På videoen ser man en elev komme gående mot rektoren for å motta vitnemålet sitt, men som nekter å ta rektor i hånda.

Den kvinnelige rektoren prøver deretter å gripe tak i eleven, som trekker seg unna. Da tar rektor tak i mikrofonen og begynner å uttale seg til de foresatte i salen.

– Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers så lykkes dere ikke i Norge.

Både elevens håndhilsnings-nekt og rektorens uttalelser har skapt sterke reaksjoner.

Til NRK onsdag sier rektoren at hun som voksen tar ansvar for hvordan det hele utartet.

Ropte «haram»

Siden videoen spredte seg på TikTok har den blitt sett 785 000 ganger, og reaksjonene har haglet.

Spesielt rektorens umiddelbare reaksjon har skapt mye blest. Fredag sendte rektoren ut en beklagelse til foresatte ved skolen, som Nettavisen først fikk tilgang til.

Ifølge rektorens uttalelse ble det ropt «haram», mens flere elever ikke ønsket å ta henne i hånden.

RELIGIONSFRIHET: Hatem Ben Mansour sier at religionsutøvelse som ikke er til hinder for andres livsutfoldelse, bør man akseptere. Foto: Fouad Acharki / NRK

Rektoren blir blant annet beskyldt for rasisme etter uttalelsene sine.

– Å si at «Vi er i Norge», er en hersketeknikk. Dette er et typisk uttrykk for kulturrasisme, sier daglig leder i Antirasistisk Senter, Hatem Ben Mansour.

– Man antyder at gruppen man snakker til ikke forstår eller respekterer samfunnets spilleregler og ikke er fullverdige medlemmer av samfunnet.

Rektoren: – En verdikollisjon

Til NRK skriver rektoren at hun har beklaget for at reaksjonen hennes var for sterk og konfronterende.

– Når det er sagt, er jeg ikke enig i at det jeg ytret var rasistiske uttalelser. Jeg mener fortsatt budskapet jeg ønsket å formidle når jeg henvendte meg til salen, er viktig.

– Verdikollisjonen mellom den unges behov for å gi uttrykk for at han ut ifra sin overbevisning ikke kunne ta en kvinne i hånden, kolliderte med mitt ønske om å stadfeste anerkjennelsen av 10 års skolegang.

– Anerkjennelsen av at det i denne konteksten er mitt ansvar som voksen for hvordan det hele utartet, er imidlertid ikke vanskelig å ta, sier rektoren til NRK.

Wenche Natasja Savalov, grunnskoledirektør i Osloskolen sier at de er i dialog med rektor om hendelsen.

– Rektor har selv beklaget hendelsen til foresatte, og vi stiller oss bak det.

Grunnskoledirektøren mener at debatten rundt håndhilsingen viser at det er mange perspektiver og meninger om inkluderingsarbeid i skolen.

Hun presiserer at Osloskolen skal være et trygt sted for alle.

– Vi er opptatt av å fremme holdninger som sikrer at alle blir behandlet likeverdige, og ingen blir utsatt for trakassering. Det gjelder både for elever og ansatte, sier Savalov. Les også: – Vi beklager til kronprinsen at dette skjedde

– En modig appell fra rektor

Mansour mener at man bør kunne avstå fra håndhilsing i skolen grunnet religionsfrihet, men at likeverd og likestilling i skolen er veldig viktig.

– Når det gjelder respekt av kvinner så bør ikke «støtet» settes inn på den banale håndhilsingen, men hvordan man kommuniserer og samarbeider for å ta tak i enkelte holdninger, sier Mansour.

Stortingsrepresentant Mani Hussaini, (Ap) sier han har reagert sterkt på hendelsen sist uke.

– Dette er en kjip sak for alle involverte. Jeg syns det var helt på sin plass at rektor sa ifra, det handler om mangel på respekt.

– Det var en modig appell fra rektor, sier Hussaini.

Han er i likhet med Mansour enig om at slike problemstillinger må løses med kommunikasjon.

– Hvis man ikke vil håndhilse kan man avtale det på forhånd, sier han.

VERDISPØRSMÅL: Eivor Evenrud sier skolen ikke verdinøytral, og at man må kjempe sammen for likeverd og likestilling. Foto: Christopher Neumann Ruud

Eivor Evenrud, leder for utdanningskomiteen i Oslo bystyre (Ap), mener det er «svært uheldig at man gjør skolen til en «slagmark» for disse diskusjonene».

– Denne saken viser hvordan sosiale medier griper inn slike diskusjoner og gjør de veldig polariserte. Dette er verdispørsmål som man bør bruke lang tid på å diskutere, sier Evenrud.