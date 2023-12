Saka samanfatta Ekspander/minimer faktaboks Trass i prisvekst, held fram nordmenn å spare, med ein auke på over 15 milliardar kroner i fond i 2023 samanlikna med fjoråret.

Viss ein skal samanfatta nyheitsbiletet i 2023, så er kanskje prisauken noko mange vil nemna.

Renter, straum, drivstoff, bustad og daglegvarer har alle dette til felles: Prisvekst.

Og kven går det ut over? Deg og lommeboka di ...

... Men sparinga held fram

Verdipapirfondenes foreining (VFF) har gitt NRK innsyn i tal for norske kundars totale handel i fond.

Så langt i 2023 har nordmenn kjøpt fond for 13,5 milliardar kroner.

Det er ein auke på over 15 milliardar kroner frå fjoråret (i fjor var det mange som selde. Den totale handelssummen enda da negativt på minus 1,7 milliardar kroner).

– Det er godt å sjå at nordmenn i stor grad held oppe sparinga si i fond også i den vanskelege økonomiske tida me no opplever, seier direktør Christian Henriksen i VFF.

Foto: Irene Sandved Lunde

Men den store veksten kjem av ein stor dupp i 2022. No er nivået på omtrent slik det var før koronaen.

Nordmenn set altså av mykje pengar til sparing for tida. Sjølv om me har sett ein stor prisauke.

30.000 nye kundar

Nordnets kundar har kjøpt fond for 5 milliardar kroner meir så langt i år samanlikna med heile fjoråret.

– Me er glade for å sjå at interessa for sparing og investering held fram i 2023, trass i prisaukar, seier landssjef for Nordnet i Noreg, Mari Rindal Øyen.

Foto: Privat

Nordnet er ei handelsplattform for kjøp og sal av aksjar og fond. Dei har nesten 400.000 kundar i Noreg.

Så langt i 2023 har dei fått 30.000 nye kundar.

– Samanlikna med fjoråret er kundane våre litt mindre aktive i aksjemarknaden i år. Men i fondsmarknaden er situasjonen heilt annleis, seier ho.

Fondsvekst

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim har tilrådd nordmenn å setja av pengar til sparing i ei årrekkje gjennom realityserien Luksusfellen.

Han trur grunnen til at nordmenn sparer i dyrtida er todelt:

– Mange har fått god lønnsvekst og har derfor høve til å setja av pengar til sparing. Også er det nok mange som sparer på andre måtar enn før, seier han.

Foto: Tuva Skei Tønset

Rentefond

Kvadsheim trur mange har gått lei av å ha pengane sine i banken, der rentene bevegar seg sakte.

– Mange set kanskje pengane sine inn på rentefond, som gir ei betre avkastning og har låg risiko.

Og det stemmer nok. 84 prosent av pengane som Nordnet-kundar har brukt på fond blei sett inn i rentefond.

Ifølgje VVF har nordmenn kjøpt rentefond for 9,6 milliardar kroner så langt i år. Det er ein kraftig auke.

– Kortsiktige plasseringar i rentefond er for mange eit svært godt alternativ til å ha pengane i banken, seier direktør Henriksen i VFF.

Han trur mange veljar rentefond no på grunn av det stigande rentenivået.

Meir pengar i kryptovaluta

Det finst også andre måtar å spara på enn i aksjar og fond. Du kan gjera det på den sikraste måten ved å putta noko pengar i sparebøssa.

Eller så kan du gå ein hakka meir risikabel veg: Kryptovaluta.

Den norske kryptovalutabørsen NBX (Norwegian Block Exchange) melder om stor aktivitet på plattforma deira i haust.

– Viss me samanliknar fjerde kvartal i fjor med i år ser det ut som me kjem til å landa på ein auke mellom 60 og 75 prosent i handelsvolum, seier NBX-sjef, Stig Aleksander Kjos-Mathisen.

Foto: NTB

– Godt tidspunkt å investera

NBX-sjefen trur grunnen til auka aktivitet er forventningar til prisoppgang i marknaden.

– Viss ein har eit langt perspektiv, så kan dette absolutt vera eit godt tidspunkt å investera i til dømes bitcoin og Ethereum, seier Kjos-Mathisen.

Men han åtvarar om å ikkje setja inn meir pengar enn du har råd til å tapa, ettersom kryptovaluta svingar mykje i verdi.

Tilrår å spara

Økonomiekspert Kvadsheim tilrår deg å spara for å vera føre var.

– Klarer du å spara trass i prisaukar, så er det meir enn nokon gong viktig å gjera det i dag. Du blir mindre sårbar.

Han minner om at det er gode tider i arbeidsmarknaden om dagen, men at det truleg ikkje vil vara for alltid.

– Blir det dårlege tider må fleire bedrifter seia opp folk. Derfor er det viktig å ha noko i reserve, seier han.