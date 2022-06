Kronprinsesse Victoria roser prinsesse Ingrid Alexandra

– Jeg har stor tiltro til henne, sier kronprinsesse Victoria til NRK.

Hun er Sveriges neste monark og er fadder for prinsesse Ingrid Alexandra, som en dag skal bli Norges dronning.

– Jeg håper at jeg kan være der og støtte henne i det hun ønsker.

– Men vi snakker om en person som er veldig klok og veldig jordnær, og jeg tror at hun har alle forutsetninger for å klare dette på den aller beste måten, sier den svenske kronprinsessen om sitt fadderbarn.

FADDER: Da prinsesse Ingrid Alexandra ble konfirmert, ble hun fotografert sammen med fadderne: Kong Harald, kong Felipe av Spania, kronprinsesse Victoria av Sverige, prinsesse Märtha Louise, kronprins Frederik av Danmark og prinsessens mormor Marit Tjessem. Foto: Lise Åserud / NTB

Feirer 18-åringen

Nå er kronprinsesse Victoria blant flere kongelige som er i Oslo for å feire prinsesse Ingrid Alexandras 18-årsdag.

Den norske tronarvingen ble myndig i januar, men den offisielle feiringen av 18-årsdagen ble utsatt på grunn av pandemien.

I går ble hun feiret med festmiddag på Deichman, som en gave fra regjeringen, og i kveld er det gallamiddag og fest på Slottet.

LESTE: Kronprinsesse Victoria og prinsesse Ingrid Alexandra sammen da kronprinsparets feiret ti års bryllupsdag. Foto: Lise Åserud / NTB

Da prinsesse Ingrid Alexandra ga sitt første store intervju i forbindelse med 18-årsdagen i januar, fortalte hun blant annet om nære bånd mellom kongehusene.

– Vi har ganske mye kontakt, særlig med Sverige og Danmark. Vi var og besøkte Victoria og Daniel og Estelle og Oscar i sommer, det var veldig hyggelig, sa hun til NRK.

Nå er de alle i Oslo. Kronprinsesse Victoria og prins Daniel har nemlig med seg de to barna, prinsesse Estelle (10) og prins Oscar (6), for å feire den norske tronarvingen.

Nært forhold

For den norske kronprinsfamilien og den svenske kronprinsessefamilien er nære venner og har tilbakt både fritid, jobb og merkedager sammen.

Da prinsesse Ingrid Alexandra trådte frem på den internasjonale rojale scenen... ...var det som brudepike da kronprinsesse Victoria giftet seg med Daniel Westling. Prinsesse Ingrid Alexandra var da seks år.

Som prinsesse Ingrid Alexandras fadder var kronprinsesse Victoria en selvskreven gjest i både dåpen og konfirmasjonen.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Foto: Tor Richardsen / SCANPIX Foto: Tor Richardsen / NTB Foto: Lise Åserud / NTB Foto: Vidar Ruud

Da kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit var på offisielt besøk i Sverige i mai, hyllet den norske kronprinsessen Victoria som et forbilde for prinsesse Ingrid Alexandra.

Kronprinsesse Mette-Marit beskrev et nært, personlig vennskap med en helt spesiell betydning.

– Kronprinsesse Victoria er et fantastisk, nydelig menneske som jeg setter veldig høyt, og som jeg er utrolig glad for å ha en så god og nær og varm relasjon med, og ikke minst mange, mange minner med over så mange år, sa en rørt kronprinsesse Mette-Marit og snudde seg mot Sveriges kommende dronning.

– Vi har hatt så mye fint sammen, og vi har reist mye sammen. Og så er jeg spesielt glad for det, fordi vi har en datter hjemme som er tronarving, og det å ha en person som Victoria som hun kan lene seg til i sin fremtid, er vi veldig takknemlige for. Så det er veldig personlig viktig for oss.