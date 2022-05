– Oj!, utbrøt først den svenske tronarvingen kronprinsesse Victoria.

Hun var nettopp blitt spurt om hvordan hun vil beskrive kronprinsesse Mette-Marit. Et stort spørsmål, bemerket Sveriges kronprinsesse, før hun beskrev sin norske kollega slik:

– Da vil jeg si utrolig varm, genuin og omtenksom. Det er ingen overdrivelse, sa kronprinsesse Victoria til både norsk, svensk og annen internasjonal presse.

Rørt kronprinsesse

Da Norges kronprinsesse Mette-Marit skulle kvittere, beskrev hun et nært, personlig vennskap med en helt spesiell betydning.

– Kronprinsesse Victoria er et fantastisk, nydelig menneske som jeg setter veldig høyt, og som jeg er utrolig glad for å ha en så god og nær og varm relasjon med, og ikke minst mange, mange minner med over så mange år, sa en rørt kronprinsesse Mette-Marit og snudde seg mot Sveriges kommende dronning.

– Vi har hatt så mye fint sammen, og vi har reist mye sammen. Og så er jeg spesielt glad for det, fordi vi har en datter hjemme som er tronarving, og det å ha en person som Victoria som hun kan lene seg til i sin fremtid, er vi veldig takknemlige for. Så det er veldig personlig viktig for oss.

Kronprinsesse Victoria er fadder for prinsesse Ingrid Alexandra, som en dag skal bli Norges dronning.

VENNER OG KOLLEGAER: Det svenske kronprinsesseparet er vertskap når det norske kronprinsparet er på offisielt besøk i Sverige nå. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Det norske kronprinsparet og det svenske kronprinsesseparet og deres familier er nære venner, og har tilbrakt både fritid og jobb ute på felles oppdrag sammen.

I fjor tilbrakte kronprinsparet og prinsesse Ingrid Alexandra det de beskrev som «noen flotte sensommerdager» med den svenske kronprinsessefamilien.

Kronprinsesse Mette-Marit vakte latter da hun fortalte om det i Sverige i dag:

Rekordstor interesse

Etter flere år med planlegging – og tre utsettelser på grunn av pandemien – er kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit nå omsider på plass i Stockholm for en tre dagers offensiv i Sverige.

Med seg har de et rekordstort følge, aldri før har så mange fra norsk næringsliv vært med på et offisielt besøk eller et statsbesøk. 350 representanter fra 200 bedrifter er kommet fra Norge for å benytte seg av kongelig drahjelp for å knytte norsk og svensk næringsliv enda tettere sammen.

Under overskriften «Sterkere sammen enn hver for oss» er målet med denne offensiven å få norske og svenske bedrifter til å jobbe sammen om løsninger for det grønne skifte og vinne markeder i hele verden.

– I internasjonal sammenheng er de nordiske landene små markeder hver for seg. Men samlet er Norden verdens tolvte største økonomi, sier kronprins Haakon.

– Om vi samarbeider, har vi en mulighet til å ta et globalt lederskap i å utvikle verdensledende kunnskapsmiljøer og næringsliv.

NÆRINGSLIV: De to tronfølger-parene deltok på et næringslivsseminar i Stockholm mandag. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Regjeringene enige om styrket samarbeid

I forbindelse med det offisielle besøket, underskrev den svenske og den norske regjeringen i dag en felles erklæring om å styrke samarbeidet.

– Nå starter et nytt kapittel i samarbeidet mellom Norge og Sverige, sier næringsminister Jan Christian Vestre etter at han i dag møtte sine svenske kolleger, næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson og Anna Hallberg, utenrikshandelsminister og minister med ansvar for nordiske spørsmål, i Stockholm i dag.

ØKT SAMARBEID: Næringsminister Jan Christian Vestre og hans svenske kollega Karl-Petter Thorwaldsson på scenen i Stockholm mandag. Foto: Vilde Helljesen / NRK

Erklæringen konkretiserer flere samarbeidsområder mellom Norge og Sverige, blant annet havvind, karbonhåndtering, hydrogen, batterier og mineraler, ble resultatet av møtet mellom ministerkollegene.

– Vi er enige om å gå strukturert til verks for å knytte vårt næringsliv tettere til hverandre og utforske mulighetene for å utvikle mer grønn industri og bærekraftig eksport sammen. Vi er mer enn naboer, og vi er hverandres viktigste handelspartnere, sier Vestre.