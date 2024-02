Kronprinsen: Ikke aktuelt å reise ned til Malaysia slik situasjonen er nå

– Han er fortsatt i bedring, og vi følger situasjonen nøye, sier kronprins Haakon til pressen på Finse i ettermiddag.

Han opplyser også at det jobbes med å finne en løsning for transport hjem for kongen.

Kronprinsparet besøker Røde Kors på Finse og har blant annet fått prøve seg på redningssøk.

Foto: Cornelius Poppe / NTB

Kong Harald ble tidligere denne uken syk på et ferieopphold i Malaysia, og ble innlagt på sykehuset Sultanah Maliha i Langkawi.

Ifølge kongehuset ble kong Harald innlagt på grunn av en infeksjon, og får god oppfølging av både malaysisk og norsk medisinsk personell.

I går kom oppdatering fra kongens livlege om at kongen var bedre. Da var beskjeden at kongen ville bli værende på sykehuset noen dager til, og at det ikke var tatt noen beslutning om hjemreise.

Kontakt med kronprinsen

Da kronprinsparet onsdag var på Finse for å besøke et Røde Kors-kurs i redningsledelse, sa kronprins Haakon at kong Harald var ved godt mot.

– Det virket som om formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot, så det var fint, sa kronprinsen.

– Det var hyggelig å få snakket litt sammen, vi har selvfølgelig holdt kontakten disse dagene.

Kronprinsen sa også at kong Harald trenger ro og hvile noen dager.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa onsdag at han håper kongen blir frisk og kan komme hjem så fort som mulig.

Kong Harald er på privat ferie i Malaysia sammen med dronning Sonja.