I en børsmelding fra Norwegian i mars ble det vedlagt en liste over kreditorer som flyselskapet skyldte penger.

Totalt er 1.156 bedrifter av ulike størrelser på listen. Det totale kravet var på 1,6 milliarder kroner. Samtidig utbetales millionbonuser ut til Norwegian-toppene i dag, noe E24 var først med å omtale.

Norwegian, staten og bonusene Staten gir lånegaranti Som en del av krisetiltakene under koronapandemien presenterer regjeringen en lånegaranti på 6 milliarder kroner til flyselskapene. 3 milliarder av disse går til Norwegian, forutsatt at selskapet klarer å redusere den enorme gjelden. Staten krever også at selskap som benytter seg av garantien ikke kan bruke den til å betale utbytte eller bonus til ledende ansatte.

Norwegian møter statens krav Norwegian opplyser at selskapet har fått omgjort 12,7 milliarder i gjeld til egenkapital. Dermed kan Norwegian benytte seg av hele lånegarantien på 3 milliarder kroner.

Staten nekter ytterligere hjelp Regjeringen opplyser at staten ikke vil gi Norwegian ytterligere finansiell hjelp utover tiltakene som allerede er innført, som for bransjen totalt utgjør 14 milliarder kroner. Norwegian-sjef Jacob Schram kaller det «en knyttneve i magen».

Norwegian får konkursbeskyttelse i Irland En irsk dommer innvilger Norwegian konkursbeskyttelse på inntil fem måneder. Det vil si at ingen kreditorer kan slå selskapet konkurs i perioden. Dette gir Norwegian et pusterom til å forhandle med kreditorene som blant annet er banker, leasingselskaper, fond og andre investorer.

Får konkursbeskyttelse i Norge Norwegian opplyser i en børsmelding at selskapet har fått innvilget konkursbeskyttelse også i Norge.

Norwegian foreslår redningsplan Forslaget innbærer at langdistanserutene legges ned og antall fly reduseres kraftig. Gjelden kuttes til 20 milliarder kroner og selskapet vil hente 4-5 milliarder i friske penger.

Staten bidrar på nytt Regjeringen foreslår å spytte inn ytterligere 1,5 milliarder kroner i Norwegian i form av et hybridlån dersom selskapet klarer å hente minimum 3 milliarder fra andre investorer.

Godkjenner Norwegians redningsplan Irske High Court godkjenner Norwegians redningsplan og sender prosessen videre til Norge.

Norsk domstol godkjenner Oslo Byfogdembete godkjennner Norwegians redningsplan.

Generalforsamling sier ja Aksjonærene i Norwegian godkjenner selskapets redningsplan, og godtar å bli sittende igjen med bare 5,2 prosent av selskapet. Alternativet ved konkurs var å bli sittende igjen med null.

Ut av konkursbeskyttelse Etter å ha forhandlet med 30-40 banker, leasingselskaper, flyprodusenter og flere tusen andre kreditorer, forlater Norwegian konkursbeskyttelsen. – I dag har vi skrevet historie, sier konsernsjef Jacob Schram.

Nytt styre i Norwegian De nye eierne setter inn Svein Harald Øygard som styreleder i selskapet. Han erstatter Niels Smedegaard som forlater styret sammen med Vibeke Hammer Madsen og Jaan Albrecht Binderberger.

Schram får sparken Toppsjef Jacob Schram må gå etter at styret i Norwegian gir ham sparken. Finansdirektør Geir Karlsen blir utnevnt til ny sjef.

Fikk millionbonus E24 skriver at Jacob Schram og Geir Karlsen fikk en til nå ukjent millionbonus for å bli i selskapet gjennom en vanskelig periode. Dagen etter skriver DN at bonusen var på 11 millioner kroner hver. Avtalene ble inngått av det tidligere styret ledet av Niels Smedegaard.

Krever redegjørelse Næringsminister Iselin Nybø (V) krever full redegjørelse om bonusene til Norwegian-toppene. Et spørsmål er om bonusene brøt med vilkåret i statens lånepakke fra mars 2020. Bonus-kravet i denne gjaldt ifølge Nybø fram til redninsplanen var gjennomført 26. mai. Vis mer

Kreditor: – Veldig spesielt

En av aktørene som har utestående beløp fra Norwegian er taxiselskapet Tromsø Taxi, der tidligere Italia-proff og Brann-trener Steinar Nilsen er administrerende direktør.

Norwegian skylder Tromsø Taxi rundt 200.000 kroner. Foreløpig har ikke selskapet mottatt én krone. Det får Nilsen til å reagere.

– Vi opplever det som veldig spesielt. Dette er et krav som begynner å gå langt tilbake i tid. Å høre at det utbetales bonuser i millionklassen til de respektive lederene ser vi på som veldig, veldig spesielt. Overraskende, for å si det mildt, sier en oppgitt Nilsen.

Han påpeker at 200.000 kroner er mye penger for taxiselskapet, og tror at bonusene er skadelig for Norwegians omdømme.

Steinar Nilsen, administrerende direktør i Tromsø Taxi. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Ja det er hvert fall ikke med på å bygge det opp i positiv retning, det kan vi vel trygt si. Jeg tror det er betydelig skadelig for deres omdømme, sier han.

En annen aktør som heller ikke har sett snurten av pengene de har krav på, er transportselskapet Aka Transport i Eidsvoll. Daglig leder, Jånn Arne Sjøli Arnestad, er oppgitt over at Norwegian ikke har gjort opp for seg, samtidig som det har blitt utbetalt millionbonuser til Schram og Karlsen.

– Det er egentlig helt feil. Det er ikke sånn det burde vært. De burde gjort opp for seg først i hvert fall. Det er helt klart, sier Arnestad.

Norwegian skylder Aka Transport i overkant av 51.000 kroner. Nå forventer Arnestad at selskapet gjør opp for seg, og betaler det de skylder.

– Det er egentlig helt feil. Det er ikke sånn det burde vært. De burde gjort opp for seg først i hvert fall. Det er helt klart, avslutter han.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman, forstår Nilsen og Arnestads frustrasjon. Samtidig sier Tuman at utbetalingene er på vei. Kreditorene vil imidlertid kun få utbetalt fem prosent av sitt opprinnelige krav, i henhold til selskapets egen redningsplan.

Kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Esben Tuman, sier utbetalingene til kreditorene har startet. Foto: Norwegian

– Tilbakebetalingsplanen er en del av den finansielle rekonstruksjonen, som selskapet har gjennomført. Utbetalingene til kreditorer startet onsdag denne uken, og er i henhold til utbetalingsplanen, forsikrer Tuman.

Første del av bonusen utbetalt i dag

– Første del av bonusene ble utbetalt 25. Juni 2021 og den øvrige del vil ventelig bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen med staten hvor disse forholdene var regulert, skriver styreleder Svein Harald Øygard i en SMS til NRK.

Norwegian-styreleder Svein Harald Øygard sier første del av bonusutbetalingene kom i dag. Foto: Ingolfur Juliusson / SCANPIX

Det var det tidligere Norwegian-styret, som Øygard ikke var den del av, som inngikk avtalen om millionbonusene med toppledelsen.

Torsdag sendte næringsminister Iselin Nybø (V) et brev til Norwegian der hun krevde svar på flere spørsmål om bonusene. Ifølge ministeren er det mulighet for at millionbonusene til toppledelsen bryter med vilkårene for den statlige milliardhjelpen til Norwegian.

Nybø vil at Norwegian skal redegjøre for de beslutningene som er knyttet til bonusene, omfanget av dem og om de er gitt på en slik måte at de er i strid med vilkårene.

I lånegarantiordningen som ble tilbudt norske flyselskaper i fjor vår er det et vilkår om at selskapene som benytter ordningen ikke kan utbetale utbytter eller bonus til ledende ansatte. Vilkåret opphørte 26. mai ifølge Næringsdepartementet.

Styrelederen bekrefter at de har fått et brev fra Næringsdepartemantet om millionbonusene og forteller at selskapet vil besvare brevet så fort som mulig.

Den tidligere Norwegian-toppsjefen Jacob Schram og daværende finansdirektør, nå toppsjef, Geir Karlsen, skal ifølge Dagens Næringsliv få utbetalt 11 millioner kroner hver i bonus.

Erna Solberg: Forutsetning om at det ikke skal utbetales bonuser til toppledelsen

Mange har reagert på at bonusmillionene tilsynelatende satt løst i Norwegian, samtidig som selskapet fikk statlig lånehjelp i milliardklassen.

Statsminister Erna Solberg fikk under fredagens pressekonferanse spørsmål om bonusene i Norwegian. Der sa statsministeren at det kan være et mislighetsforhold rundt lånet og slo fast at pengene er lånt ut med forutsetning om at det ikke skal utbetales bonuser eller utbytte til toppledelsen. Hun reagerer på størrelsen på bonusutbetalingene.

– Det er ikke spesielt musikalsk når det er i denne størrelsesorden, sier Solberg.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Solberg avviser at regjeringen burde ha gjort mer for å sikre at bonusutbetalingene ikke fant sted, og viser til at de fikk kritikk av blant annet Senterpartiet for å ikke ha gitt mer penger.

– Senterpartiet ønsket å spa inn milliarder av kroner. Da hadde vi ikke fått på plass omstruktureringen av selskapet og pengene hadde sannsynligvis endt opp i utlandet til fond og långivere, sier statsministeren.

Hun er ikke alene om å synes at det er noe som skurrer med bonusutbetalingene. Også næringsminister Nybø stiller spørsmålstegn ved utbetalingene.

– Nå er jeg først og fremst opptatt av å få mer informasjon, men jeg synes jo at det vi har sett i media så langt er umusikalsk, sa Nybø til NRK fredag morgen.

Næringsminister Iselin Nybø kaller utbetalingene umusikalsk.

Nybø var det lagt ned et bonusforbud i Norwegian frem til 26. mai i år. Etter det trådte en rekonstruering av Norwegian i kraft.

– Det var en begrensning knyttet til bonuser da vi stilte denne garantifasiliteten til disposisjon i fjor vår. Dette var en kortsiktig støtte til flyselskapene og var sånn sett ment for at flyselskapene skulle komme seg gjennom første del av krisen, men ikke for å betale ut bonuser til ledelsen, sa Nybø til NRK.