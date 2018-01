Kritiserte Listhaugs «monster»-beskrivelse: Nå får Arne Johannesen kritikk av sine egne

Politiinspektør Arne Johannesen gikk onsdag hardt ut mot Sylvi Listhaugs uttalelser om at overgripere er «monstre».

Politilederen mener retorikken justisministeren bruker kan gå utover politiets etterforskning av overgrepssaker, og er et brudd på politiets egne kjerneverdier om respekt.

Nå får politilederen kritikk av en av sine egne. Morten Hojem Ervik, sjef for Politiets utlendingsenhet (PU), sier til NRK at det ikke er politiets arbeidsoppgave å kritisere justisministerens retorikk.

KRITISK: Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) bryter med politiet sine kjerneverdier når ho karakteriserer seksualforbrytere som monster, sier politiinspektør Arne Johannessen. Foto: Bård Siem / NRK

– Vi representerer den sivile makt, og det kan aldri skapes tvil om at vi er under politisk kontroll, sier Hojem Ervik.

Under en debatt i Dagsnytt 18 i forrige uke sa Listhaug at hun kaller «en spade for en spade», og at hun derfor kaller pedofile overgripere for «monstre».

– Mitt tydelige signal til alle som tenker på å misbruke barn, er at vi skal øke innsatsen. Det skal bli langt vanskeligere framover å være en overgriper. Det er et veldig viktig signal. Og denne typen språkbruk gir et veldig tydelig signal om det, uttalte Listhaug.

– Må ha lov til å diskutere

Ervik Hojem mener at polititopper skal være ekstra nøye på hvilke debatter de går inn i, fordi det kan skapes usikkerhet om hvorvidt politiet er under politisk kontroll og om politiet lojalt følger de prioriteringene som er gitt av politikerne.

– Jeg sier ikke her at Arne Johannesen ikke kommer til å følge opp, men det kan skapes et offentlig inntrykk av at vi stiller spørsmål ved de prioriteringer politikerne gjør. Det er vi ikke tjent med, sier politilederen.

Johannesen, som nå er leder for politiet i Sogn og Fjordane, avviser kritikken fra politikollegaen i PU.

Han mener uttalelsene hans ligger godt innenfor handlingsrommet til politiledere.

– Vi følger lojalt opp politiske prioriteringer. Og så må vi ha lov til å diskutere politikernes måtte å uttrykke seg på, spesielt når de bryter kjerneverdiene til den etaten de skal lede, sier Johannesen til NRK.