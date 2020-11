Kritikk av Dagbladet etter omstridt korona-bilde

Dagbladet fikk mye kritikk etter reportasjen om at det var mye folk ute på Grünerløkka i påsken, til tross for myndighetenes oppfordring om å holde avstand av smittehensyn.

Saken ble illustrert med et bilde der det ser ut som om det er svært mange mennesker tett i tett på et avgrenset område. Bildet var en screenshot fra en video tatt med zoom-funksjon.

Nettstedet Faktisk har laget en grundig gjennomgang av bildet, med eksempler på hvordan zoom kan forvrenge perspektivet.

Feil inntrykk

PFU mener det var kritikkverdig å bruke bildet, som kan gi inntrykk av at folk sto tettere enn de faktisk gjorde.

Dagbladet avviser å ha lurt leserne. De mener at artikkelen dokumenterer at det var mange folk ute i den aktuelle gata. Redaksjonen argumenterer for at det er vanlig journalistisk praksis å bruke zoom som et stilistisk grep, og at artikkelen ikke konkluderer med om avstandsreglene ble overholdt eller ikke.

Flere i utvalget ga uttrykk for at det viktigste i vurderingen deres var det etterlatte inntrykket av bildebruken og artikkelen.

– Det er ikke tvil om at inntrykk bildet ga er at folk gikk tett i tett. Og som det står i saken: ga faen. Hvis man leser hele artikkelen, så balanserer det litt. Men bildet er hardtslående, og det er det som står igjen, sa utvalgsmedlem Stein Bjøntegård (NRK).

Mindre alvorlig

Utvalget merket seg at artikkelen inneholdt andre elementer som nyanserte fremstillingen, og at Dagbladet har bidratt konstruktivt i en dialog om fototekniske virkemidler i etterkant av saken.

PFU mener likevel at Dagbladet burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk. De har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.12 i Vær varsom-plakaten. Denne plakaten er norsk presses egne etiske regler.

Utvalget mente altså ikke at avisen har brutt god presseskikk, men landet på mindre alvorlige betegnelsen «kritikk». Du kan lese mer om hva det betyr her.