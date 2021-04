Kristiansens advokat: Sikker på at Viggo løslates om én måned

Viggo Kristiansen begjærte seg prøveløslatt etter at han fikk straffesaken sin gjenåpnet 18. februar. I går fikk han avslag fra Borgarting lagmannsrett.

Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, tror likevel hans klient slippes ut av fengselet i løpet av kort tid.

– Det første jeg regner med er at Høyesterett vil se på saken med andre øyne enn det flertallet i Borgarting lagmannsrett gjorde. I så tilfelle, blir det om en måneds tid vil jeg tro, sier Sjødin til NRK.

– Hvordan kan du være så sikker på at han vil være ute av fengsel om en måned?

– Fordi det ikke er noen bevis, hevder Sjødin.

– Det at vi ikke får medhold på nåværende tidspunkt vil ikke endre fremtiden. Dette er bare et midlertidig stopp. Fordi at statsadvokaten vil ha store problemer når han skal fremme dette for Riksadvokaten, med hvilke bevis som eventuelt skal brukes for å få gjennomført en sak i Borgarting lagmannsrett.

LOVENS STRENGESTE STRAFF: Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia i Kristiansand. Foto: Eivind Pedersen

Forsvareren sier Viggo Kristiansen er sikker på at han kommer til å vinne fram.

– Han er rolig. Han vet at han kommer til å nå fram til slutt.

Vil ta tid

Lagdommer og medlem i dommernes mediegruppe, Rune Bård Hansen, sier på generelt grunnlag at han tror en eventuell løslatelse vil ta lengre tid.

– Det er for så vidt muligheter for alt her. At anken forkastes. Eller at den blir sendt tilbake og det kommer en ny kjennelse som også går på at han skal sitte, eller det kan komme en ny kjennelse som går på løslatelse. Og så kan den kjennelsen igjen bringes inn for Høyesteretts ankeutvalg av aktoratet eller forsvarer, opplyser Hansen til NRK.

– Jeg ser for meg at man kan forvente et resultat fra Høyesterett i løpet av halvannen til to måneder i hvert fall.

Morten Holmboe, professor ved Politihøgskolen og ekspert på strafferett, tror heller ikke Kristiansen blir løslatt så raskt som Sjødin forventer.

EKSPERT: Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen tror ikke Viggo Kristiansen slipper ut så raskt som Sjødin forventer. Foto: Rahand Bazaz/NRK

– Han skal bruke to uker på å skrive anken. Hvis Høyesterett behandler den skriftlig, som er hovedregelen, så tar det nok mer enn én måned fra i dag, sier Holmboe til NRK.

Urealistisk

Bistandsadvokat Audun Beckstrøm opplyser til NRK at han ikke tror Kristiansen er ute i det fri om én måned:

– Høyesterett kan ikke foreta en ny reel vurdering. Høyesterett kan kun prøve lovanvendelsen og saksbehandlingen. Slik jeg leser kjennelsen er det ingenting galt med lagmannsrettens bruk av loven eller noe feil ved saksbehandlingen.

Baneheia-saken Ekspandér faktaboks * Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. De ble funnett to dager senere. * Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt til henholdsvis 21 års forvaring (10 års minstetid) og 19 års fengsel for voldtekt og drap på de to jentene. * Andersen tilsto og har i dag sonet sin dom. * Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig. * Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker fikk saken på sitt bord for sjuende gang sommeren 2017. * I februar 2021 bestemte kommisjonen at Viggo Kristiansen får ny prøving av straffesaken fra 2002.

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg er av samme oppfatning.

– Dette med løslatelse om en måned er nok litt urealistisk. Hvis Høyesterett opphever kjennelsen fra lagmannsretten skal den sendes tilbake til Borgarting for ny behandling, så det vil nok ta lengre tid, forklarer Rønneberg.

Han påpeker også at det slett ikke er sikkert at ankeutvalget i Høyesterett har merknader til lagmannsrettens avgjørelse.

– Har de ikke det blir anken forkastet og da blir Kristiansen sittende i fengsel, sier krimeksperten.

Viggo deltar aktivt

Kristiansen er dømt til forvaring i 21 år for å ha vært hovedmannen bak voldtekt og drap på to små jenter 19. mai 2000.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

BANEHEIA: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter en badetur i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Hans kamerat ble dømt til 19 års fengsel og har i dag sonet ferdig.

Det er fire-fem personer som nå arbeider intenst med denne saken, sammen med Arvid Sjødin. De har daglig telefonmøter om saken og Kristiansen selv bidrar aktivt, opplyser Sjødin.

Viggo Kristiansen deltar også i arbeidet med anken, som ifølge Sjødin blir levert til Høyesterett om to uker.

– Viggo er nær med som en støttespiller og som selvsagt stiller spørsmål om det dukker opp noe nytt. Men han er veldig interessert og veldig aktiv i telefoner og utspørringer og sånne ting. Han er til stede hele tiden.

Familien lettet

Familiene til de drepte jentene i Baneheia er lettet etter gårsdagens avgjørelse om at Kristiansen ikke skal løslates, sier de etterlattes advokat Håkon Brækhus.

– Det er en klok og fornuftig avgjørelse. Jeg ser at lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på hensynet til samfunnsvernet, og det er en vurdering jeg deler, sier Brækhus til NRK.

Han sier de to familiene har vært gjennom en tøff tid, og er lettet over avgjørelsen.

– Jeg tar dette som et signal om at det kommer til å bli en full ny prøving av bevisene i saken, og at saken kommer opp i sin fulle bredde. Og da mener jeg at det er riktig at han fortsetter det programmet han er på frem til saken kommer opp, sier Brækhus.