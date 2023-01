I retten svarer komikeren tydelig nei på spørsmål om han erkjenner straffskyld for grov overtredelse av våpenloven, i tillegg til narkotikaovertredelser.

Han har ikke tidligere forklart seg til politiet om saken. I retten på mandag begynner han å fortelle om oppveksten og hvordan han begynte som komiker på 1990-tallet.

Han sier han tidlig ble våpeninteressert, og at dette kom fra hans interesse for norsk krigshistorie.

Krever 51 våpen inndratt

I februar 2020 fant politiet et halvautomatisk gevær, rifler, pistoler og andre våpen hjemme hos Valen.

Bakgrunnen for at politiet dro til Valens adresse, var en innringing til operasjonssentralen, forklarer aktor Andreas Meeg-Bentzen innledningsvis.

Totalt er det 51 våpen politiet krever inndratt fra Valen. Disse inkluderer en Eurocop lekepistol.

Hvis retten mener han har brutt loven, risikerer Valen fengsel i opp til seks år for å ha våpen han ikke hadde registrert eller fått lov til å ha.

Aktor Andreas Meeg-Bentzen og forsvarer Bernt Heiberg i retten mandag morgen. Foto: Lise Åserud / NTB

Mener våpnene er rekvisitter

I retten sier Valens forsvarer Bernt Heiberg at flere av våpnene er rekvisitter som Valen har brukt i forbindelse med innspilling av sketsjer og musikkvideoer.

Han viser innledningsvis en av Valens musikkvideoer, hvor det spilles av scener av en ung soldat i krig mens Valen synger. Dette mener han illustrerer hvordan Valen har brukt våpnene.

Aktor Meeg-Bentzen sier at våpen må være gjort «varig ubrukbare» for at man har lov til å oppbevare dem uten våpenkort. Han ber retten ta stilling til om våpnene til Valen er gjort varig ubrukbare.

Forsvarer Heiberg sier at våpnene er forsøkt gjort varig ubrukbare.

Han mener at dersom retten finner at disse forsøkene ikke er gode nok, må de vurdere om Valen kan klandres for at våpnene ikke var gjort varig ubrukbare.

Aktor Meeg-Bentzen Foto: Lise Åserud / NTB

Tiltalt for narkotikalovbrudd - viste legeerklæring i retten

Den kjente komikeren skal også ha oppbevart to batonger som i politiets øyne framsto som voldsprodukter, i tillegg til en skuddsikker vest merket med «POLITI». Dette kan gi fengselsstraff opp til et år.

Valen er også tiltalt for å ha oppbevart over 800 tabletter som inneholdt narkotiske stoffer.

Disse sier Heiberg at er vanlige medisiner som er forskrevet av lege. Dette mener han å ha dokumentasjon på.

Heiberg viser en legeerklæring fra mai 2022, hvor Valens lege skriver at han har utskrevet flere legemidler med ulik mengde i perioden 2005-2018.

– Tablettene kan ikke oppbevares uten resept fra lege om at man har behov for disse pillene. Påtalemyndigheten mener at tiltalte ikke har lovlig tilgang til disse pillene, sier Meeg-Bentzen i rettsalen mandag morgen.

Han sier påtalemyndigheten gjentatte ganger har forsøkt å få Valen til å frita helsepersonell fra taushetsplikten, men at Valen ikke har gjort det.

Tidligere straffedømt

Opprinnelig skulle rettssaken finne sted i Oslo i august, men den ble utsatt etter at politiet tok ut en utvidet tiltale. Det er satt av fire dager til rettssaken denne uka.

Kristian Valen slo gjennom i norsk offentlighet som radioprogramleder og TV-profil på begynnelsen av 2000-tallet og har siden vært landskjent som komiker og programleder.

I 2017 ble Valen dømt for blant annet å ha truet politiansatte. Han er bøtelagt seks ganger for trafikkforhold og brudd på våpenloven, ifølge NTB.

Han mistet våpenkortet sitt i 2007.

I 2020 avlyste han planlagte show og lovet å få hjelp på grunn av sin daværende helsetilstand.

– Alkohol har blitt en «følgesvenn» som over tid har tatt overhånd, uttalte han i en pressemelding den gangen.