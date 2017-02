Kristian Valen: – Det har vært det tøffeste året i mitt liv

Det begynte som en vanlig prat over en kaffe med MGP-sjef Jan Fredrik Karlsen. Plutselig var Kristian Valen blitt en av årets finalister i Melodi Grand Prix.

– Det å gå på scenen kan fort bli en rutine, men jeg liker å ha den nervøsiteten. Derfor fristet det å gjøre Melodi Grand Prix, forteller Valen til NRK.

Mange ble overrasket på tirsdag da det ble kjent at han er en av ti finalister som skal kjempe om å representere Norge under Eurovision Song Contest i mai.

Komikeren har hatt et dramatisk år og har snakket om å forlate Norge.

NITIMEN: Kristian Valen var i dag på besøk hos Nitimen i NRK og snakket om sin deltagelse i Melodi Grand Prix. Foto: Helga Tunheim

I høst ble også Valen dømt til 21 dagers ubetinget fengsel for å ha truet to polititjenestemenn i sosiale medier og for å ha vært i besittelse av en våpenetterligning.

I går ble det kjent at dommen er anket til lagmannsretten og er dermed ikke rettskraftig.

– Det har vært det tøffeste året i mitt liv. Det å få telefonen i går og høre at anken gikk gjennom var veldig sterkt og positivt. At de poengene vi mente var feil blir tatt seriøst, sier han.

Personlig låt

I Oslo Spektrum 11. mars går han på scenen med den svært personlige låta «You and I». Som handler om den kvelden da han fant sin samboer i garderoben blødende og alvorlig skadet, skriver han på sin egen Facebook-side. Samboeren hadde kuttet seg i armen ved et uhell.

Dette skjedde samme kveld som Valen ble pågrepet og siktet for trusler mot politifolkene som ankom leiligheten for å hjelpe samboeren.

– For meg er denne sangen en slags selvterapi. Den ble skrevet i forbindelse med en tragisk historie for meg. Det er nesten like vondt å synge den hver gang. Jeg har faktisk ikke hørt den innspilte versjonen siden den gang vi spilte den inn, forteller han.

Hør et utdrag av låta «You and I» her:

Kristian Valen - You and I

Tirsdag var det pressekonferanse for MGP-artistene. Valen var den eneste artisten som ikke var til stede, og MGP-redaksjonen var svært ordknappe med hvor Valen befant seg.

– Jeg jobba den dagen og kunne dessverre ikke være der. Enten i København, eller på scenen i Norge et sted. Jeg husker ikke helt.

– Hva skjer hvis en ankesak krasjer med MGP-opplegget?

– Jeg har ingen aning. Det eneste jeg fokuserer på nå er Melodi Grand Prix, så får folka bak MGP ta seg av det.

Se videoen der Valen forteller hvorfor han ikke var på pressekonferansen på tirsdag:

Kristian Valen om hvor han var da pressekonferansen for MGP-artistene var på tirsdag.

Kan også være seriøs

Kulturredaktør i Dagbladet, Sigrid Hvidsten, mente det kan bli en utfordring for Valen at publikum ikke kan vite når han er seriøs og når han lager humor.

– Jeg er ikke noe redd for det. Jeg er som alle andre og kan både være humoristisk og alvorlig. Jeg ser ikke på meg selv som hverken musiker eller komiker, jeg vil bare gå på scenen og dele en opplevelse med publikum. Selv om jeg selvfølgelig er mer trygg som komiker.

Han gleder seg til å oppleve MGP-sirkuset.

– Grand Prix er mitt forsøk på å få fokuset vekk fra det negative og fokusere på det positive. Det er ikke så viktig med hvilken plassering jeg kommer på. Så lenge jeg klarer å levere mitt beste og gi publikum en opplevelse.