KrF redder regjeringen: Dropper mistillit mot Erna i objektsikring-saken

Partiet falt fredag ettermiddag ned på at de ikke går inn for mistillit. De kommer heller til å fremme et forslag om sterk kritikk av regjeringen.

– KrF mener regjeringens manglende oppfølging av objektsikring er sterkt kritikkverdig og svært alvorlig, sier Grøvan.

Riksrevisjonen påpekte svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring. Det innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur.

Grøvan sier saken har blitt enda mer alvorlig enn sist Stortinget behandlet saken.

– Vår kritikk handler blant annet om at objektsikringen i Forsvaret og politiet fortsatt ikke er i tråd med sikkerhetsforskriften i forhold til det Stortinget har vedtatt.

Dette er KrF kritisk til

KrF er særlig kritisk til at:

regjeringen ikke har informert Stortinget om status med arbeidet godt nok.

regjeringen har holdt tilbake informasjon om forventede kostnader.

det ble tegnet et «sminket» bilde av situasjonen da saken var oppe til høring i Stortinget ved forrige korsvei.

– Arbeidet hadde ikke kommet så langt som man ga inntrykk av i sist høring, sier Grøvan.

Nå krever KrF at statsminister Erna Solberg (H) redegjør for saken på Stortinget. Grøvan forventer at Solberg blant annet sier at regjeringen ikke har levert.

– I tillegg trenger vi en konkret plan for oppfølgingen for å få sikkerheten på plass i henhold til instruksen og loven som Stortinget kan behandle, sier Grøvan.

Nekter for hensyn til regjeringsforhandlinger

Etter det NRK erfarer var KrFs stortingsgruppe delt i spørsmålet om de skulle fremme mistillit eller kritikk. Partiets mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, kom til et internt møte i stortingsgruppen fredag med to ulike forslag.

Det ene er det som ble vedtatt, å fremme sterk kritikk mot regjeringen. Forslaget som ikke ble vedtatt gikk ut på å fremme mistillit, men samtidig gi statsministeren mulighet til å be om unnskyldning offentlig, for så å kunne bli sittende.

I ytterste konsekvens kunne det siste forslaget ført til at Erna Solbergs regjering måtte gått av, bare uker etter at KrFs landsmøte i praksis fredet den.

På spørsmål om KrF nå dropper mistillit for ikke å gjøre eventuelle regjeringssonderinger med Høyre, Frp og Venstre vesentlig mer komplisert, sier Grøvan:

– Vi har vært veldig opptatt av at denne saken står på egne ben med den alvorligshetsgraden som saken har. Vi har ikke koblet dette til sonderingene, men valgt å kjøre sonderingene som en egen sak.

SV og Ap går inn for mistillit

Den forklaringen tror ikke Torgeir Knag Fylkesnes på.

– Hvis det er riktig som medier skriver at KrFs stortingsgruppe var delt i spørsmål om mistillit mot regjeringen, er det synd at det var dette synet som vant fram. Det kan tyde på at regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge, og det er trist at regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikret landet og feilinformert folket og Stortinget. , sier Knag Fylkesnes.

Han sier SV mener saken er så alvorlig at vi går for mistillit mot regjeringen

Arbeiderpartiet bekrefter overfor NRK at også de kommer til å gå for mistillit til tross for at KrF landet på sterk kritikk. Senterpartiet har ikke konkludert så langt.