Støre: – Ikke noe annet valg enn mistillit

– Vi fremmer et forslag om mistillit mot regjeringen på grunn av manglende evne til å ivareta beredskapen. Det var sterk kritikk mot dette i fjor, og så viser det seg å være enda verre i år. Derfor er det vår konklusjon, sier Støre til NRK.

Arbeiderpartilederen synes det er spesielt alvorlig at det ikke er gjort forbedringer siden i fjor, da regjeringen også fikk kritikk men sa at alt var på stell. I tillegg er han bekymret for sikringen av strøm og vannforsyning, og påpeker at Stortinget har fått mangelfull informasjon.

– Men dere får jo ikke flertall for dette, så hva skjer da?

– Nei, men dette er vårt syn, så får vi håpe at vi får andre partier med på dette. Men mitt inntrykk er at flertallet i kontrollkomiteen er opptatt av at det er en skjerpet kritikk i forhold til i fjor.

Støre mener det er på sin plass at regjeringen beklager måten de har håndtert landets beredskap og at statsministeren viser at hun tar dette på det største alvor.

– Det å sikre vann, strøm, forsvar og politi, ha nok folk og planer, og gi riktig informasjon til Stortinget er noe av det viktigste regjeringen gjør, og når de har unnlatt dette ved to anledninger og fått Riksrevisjonen til å bruke de sterkeste ordene om at liv og helse kan komme i fare, da må opposisjonen gjøre jobben sin og fremme kritikk.

Flere vurderer mistillit

SV mener at saken er så alvorlig at de sammen med Arbeiderpartiet går for mistillit mot regjeringen.

KrF støtter ikke mistillit, men kommer til å fremme forslag om sterkt kritikk.

– Vi har vært veldig opptatt av at denne saken står på egne ben med den alvorlighetsgraden som saken har. Vi har ikke koblet dette til sonderingene om å gå inn i regjering, sier parlamentarisk nestleder i KrF, Hans Fredrik Grøvan til NRK i dag.

Hans Fredrik Grøvan sier KrF vil gå for sterk kritikk av regjeringen, ikke mistillit, i objektsikringssaken. Foto: NRK

Ap-leder Støre vil ikke spekulere på om KrF ville ha kommet med sterkere reaksjoner mot regjeringen dersom de ikke var i sonderinger om å slutte seg til den.

Mens Torgeir Knag Fylkesnes i SV sier han synes det er synd at KrF valgte sterk kritikk framfor mistillit.

– Det kan tyde på at regjeringsiver avgjorde i denne alvorlige saken for Norge, og det er trist at regjeringen nå slipper klare konsekvenser av å ikke sikret landet og feilinformert folket og Stortinget.

Senterpartiet vurderer å gå for mistillitsforslag mot regjeringen. Partiet krever en langt en kraftig styrking av både politi og forsvar.

– Vi vurderer mistillit på bakgrunn av at regjeringen har gitt mangelfull og feil informasjon til Stortinget, sier sa partileder Trygve Slagsvold Vedum i et intervju med NTB i går, samme dag som statsminister Erna Solberg (H) måtte møte i Stortingets muntlige spørretime.

Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum vurderer mistillit mot regjeringen for manglende objektsikring. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riksrevisjonen har påpekt svikt i regjeringens arbeid med såkalt objektsikring, som innebærer trygging av samfunnsviktige og skjermingsverdige bygninger og infrastruktur. Manglene ble påpekt etter 22. juli-terroren i 2011.

Et eventuelt mistillitsforslag vil bli tatt stilling til i forbindelse med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité avgir sin innstilling i saken 29. november.