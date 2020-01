Krekar-dømt kan utleveres til Italia

Den terrordømte mannen i 40-årene, bosatt i Buskerud, fikk utstedt sitt norske pass i juli 2018. Det til tross for at norske myndigheter kjente til at han var knyttet til en terrorsak i Italia.

Ifølge norske myndigheter unnlot mannen å opplyse om at han var under etterforskning i Norge eller utlandet da han søkte om statsborgerskap.

Fratatt norsk statsborgerskap

I juli 2019 ble han funnet skyldig i terrorplanlegging av retten i den italienske byen Bolzano og dømt til fengsel i sju og et halvt år. Samme måned konkluderte Utlendingsdirektoratet med at den terrordømte hadde fått statsborgerskapet basert på uriktige opplysninger.

I en redegjørelse står det blant annet:

«Slik UDI ser det, fremstår det som denne personen har fått innvilget norsk statsborgerskap på uriktige og ufullstendige opplysninger, som følge av at personen selv har tilbakeholdt opplysninger av vesentlig betydning for vedtaket. UDI mener derfor at dette gir grunnlag for å vurdere tilbakekall (...).»

I august ble statsborgerskapet trukket tilbake, og mannen pågrepet 12. august 2019. Han har sittet i varetekt siden.

Åpner for utlevering til Italia

20. august i fjor ble mannen i 40-årene begjært utlevert til Italia av italienske myndigheter.

Dette har den terrordømte mannen motsatt seg.

I Oslo tingrett har mannen pekt på at han har kone og flere mindreårige barn som blir skadelidende ved en utlevering. Han har også sagt at han på eget initiativ kommer til å reise til Italia for å renvaske seg.

Da er det ingen grunn til å utlever ham, mener mannen.

Den terrordømte er også redd for å bli returnert til Irak etter endt soning dersom han blir utlevert til Italia. Der risikerer han, etter egne opplysninger, å bli utsatt for tortur.

I avgjørelsen fra Oslo tingrett heter det blant annet:

«Retten kan ikke se at ovennevnte forhold skulle tilsi at det vil være uforholdsmessig å utlevere siktede til Italia.»

Nå har Oslo tingrett konkludert med at vilkårene for utlevering er til stede.