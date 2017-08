Det var i en kommentar i Dagbladet at statsminister Erna Solberg skrev at:

«Høyreekstreme og nynazister har mye til felles med ytre venstre eller religiøs ekstremisme. De søker å piske opp hat, motsetninger og konflikt innad i det norske samfunnet».

Kommentaren handlet om at regjeringen ønsker å bekjempe ekstremisme, og ble skrevet i kjølvannet av en høyreekstrem demonstrasjon i Kristiansand.

Sammenlikningen falt ikke i god jord blant dem som anser seg for å tilhøre venstresida i norsk politikk.

Snorre Valen: – Helt uansvarlig

SVs Snorre Valen, kaller Solbergs kommentar «helt uansvarlig og useriøs» på Twitter. Han synes statsministeren heller burde ta tydeligere avstand fra nazisme.

Når uniformerte nazister marsjerer i gatene våre, er norske jøder og skeive *reelt* truet. Dette er ikke en akademisk debatt. Snorre Valen på Twitter

Nestlederen trekker også paralleller til USAs president Donald Trump, som har vært i hardt vær etter at han sa volden i Charlottesville ikke utelukkende var de høyreekstremes feil, men at motdemonstrantene også var voldelige.

Ifølge Valen stiller statsministeren seg i Trumps selskap ved å sammenlikne høyreekstremister med ytre venstre.

Rødt: – Drøyt og opprørende

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt.

– Dette er å bringe inn Trump-retorikk i den norske valgkampen. Å være ekstremt mot rasisme er ikke det samme som de som ønsker å bli kvitt minoriteter. Jeg synes det er drøyt, opprørende og skuffende at Solberg trekker inn den typen sammenlikning, sier Moxnes til NRK.

Nei, Erna Solberg, det er ikke sånn at vi på ytre venstre har mye til felles med nynazister. De står for en hatideologi og har mord på minoriteter på programmet sitt. Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Facebook

Han mener Solberg burde beklage.

– Det burde være fullt mulig å fordømme terror fra nynazister og jihadister uten å sause det sammen med oss på ytre venstre, sier Moxnes.

– Men verdenshistorien viser at også representanter for ytre venstre har utført terror?

– Vi tar naturligvis avstand fra enhver terrorhandling. I Norge, som Erna Solberg skriver om, så har all politisk motivert vold kommet fra ekstreme høyre.

Høyre: – Absurd

Stortingsrepresentant for Høyre, Henrik Asheim, kaller Rødts og SVs, paralleller til USAs president for «lavmål».

– Jeg tror både Rødt, SV og velgerne innser at det er tynt å sammenlikne Erna Solberg, som driver valgkamp fra Bergen, og Donald Trump i USA.

Ifølge Asheim er Solberg tydelig i sin kommentar på at hun ønsker å bekjempe høyreekstremisme, og peker på at fremveksten av denne gruppa som et problem.

– Moxnes og Valen viser til én setning i Ernas kommentar, som i sin helhet handler mest om høyreekstremisme, og det faktum at PST overvåker disse ekstreme gruppene. Det er ingen som har sagt at SV og Rødt er en del av disse, sier Aasheim.

– Reaksjonen er absurd. Rødt og SV prøver kun å spore av debatten, legger han til.