De siste årene har russetiden startet rundt en måned før 17. mai.

Koronapandemien satte en stopper for det i år. Men etter hvert som restriksjonene lettet, startet feiringen. Noen har holdt på helt til nå.

I Tromsø avsluttet de feiringen søndag 6.juli. Da hadde de holdt på siden 16.juni.

Det er vanligvis ikke slik. Russepresident i Tromsø, Erlend Berg, sier russen i Tromsø har hatt en positiv erfaring med feiringen så sent i år. Han sier det derfor er flere grunner til å flytte russetiden til etter eksamen.

– Det er egentlig to hovedgrunner. Den ene er værmessig: Vi får et mye bedre vær, det er midnattssol, det er koselig å være ute og du står ikke og fryser. Den andre grunnen må vel være at vi har fri fra skolen, vi har ikke eksamen lenger. Lærerne er fornøyd og vi er fornøyd.

BEDRE VÆR: Russepresident i Tromsø, Erlend Berg, er fornøyd med været de har fått feire i. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Alle guttene sier de har fått gode karakterer, og mener det eneste som er negativt er at du bryter tradisjonen med å feire i mai.

– Jeg har jo noen kompiser som tar opp eksamen etter videregående på grunn av russetiden. De var ikke i stand til å bestå eksamen, sier Sebastian Pettersen.

FORNØYDE: Fra øverst (t.v.) Julius Erikson, Eskil Heines, og nederst (t.h) Sebastian Pettersen og russepresident i Tromsø, Erlend Berg har hatt en kjempefin russetid, selv om det var i juni. Foto: Aslaug Aarsæther / NRK

Også russepresident på Hamar, Marthe Hjelmeland, trivdes godt med å feire i juni. De startet 17. mai-helgen og avsluttet den 7. juni.

Hun tror det hadde fungert bra om man får lagt russetiden etter eksamener.

– Jeg tenker at det hadde vært det beste. Den siste måneden er kanskje den viktigste med eksamener, heldagsprøver og alt mulig.

Det eneste hun tror kan være negativt, er at det kanskje blir litt varmt i russebussen, for dem som har sommerjobb og de som skal flytte. Hjelmeland sier det derfor er viktig å ha en god plan på hvordan den skal gjennomføres.

– Det er kjipt hvis man er sliten hele sommeren og ikke har mulighet til å jobbe så mye.

VIKTIG Å PLANLEGGE: Årets russepresident på Hamar, Marthe Hjelmeland, sier det er viktig å tenke på dem som har sommerjobb eller skal flytte hvis russetiden blir utsatt til sommerferien. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

– Politikerne har ikke villet ta debatten

Rektor Inge Johnsen ved Otto Treider private gymnas ønsker å flytte russetiden til etter muntlig og skriftlig eksamen.

I russetiden opplever lærere vanligvis slitne elever, ifølge ham. Fraværet er også større enn vanlig.

– Mange elever dropper ut av vurderingssituasjoner og ender opp med svakere standpunkt. De lever i et press i å være sosial aktiv og faglig fokusert, sier rektor Inge Johnsen ved Otto Treider private gymnas.

Hvis russetiden og eksamen ble flyttet hadde det ikke vært slik, mener han.

Johnsen håper at regjeringen tar tak i dette og setter seg ned med elevorganisasjonene og lærerorganisasjonene for å diskutere.

– Selv om dette er et privat arrangement vil et politisk signal fra regjeringen veie veldig tungt. Og da er det min tro at elevene vil ta dette signalet, gjøre det beste ut av det og legge om tidspunktet for russefeiringen.

Han kaller dette en lang kamp mellom skolene og politikerne, og ønsker en nasjonal debatt om temaet.

– Det at skolene og lærerne har stått alene, er veldig tungt. Politikerne har ikke villet ta debatten.

ØNSKER DEBATT: Rektor Inge Johnsen ved Otto Treider private gymnas sier det har vært vanskelig å se elevene droppe ut av vurderingssituasjoner under russetiden. Foto: Haldor Asvall/NRK

Russen arrangerer russetiden

Russefeiringen er ikke offentlig bestemt. Det er et privat arrangement.

– Politikerne kan kun bestemme når eksamen skal være, sier statsminister Erna Solberg.

– Det er fest som russen arrangerer selv, så det er deres ansvar å bestemme når de skal ha den. Vi kan ikke overprøve frivillige menneskers vilje til hvordan de vil feire det, sier Solberg.

Hun sier at de ønsker å ha et godt samarbeid og diskutere med russen om de bør flytte eksamen.

– Høyre har programfestet å flytte eksamen før 17. mai. Hvorfor har ikke det skjedd før?

– Det har vært vanskelig å få til så langt, men jeg er fortsatt enig i at det er veien å gå for å kunne gjøre noe med at russefeiringen ikke ødelegger for eksamen for folk.

Solberg sier Høyre ikke har fått flertallet på Stortinget med seg på det.

– Det er russen som bestemmer når russetiden er. Det er vi som bestemmer når eksamen er. Og jeg tilhører fortsatt den generasjonen som hadde eksamen før 17. mai – og det ble folk av oss og.

Rektor Inge Johnsen sier han håper at regjeringen likevel tar tak i saken.

– Det blir folk av de fleste. Det er et håndslag til elevene hvis politiske myndigheter legger føringene her. Ingenting ville glede lærerne mer, sier han.

I Tromsø mener russepresident Erlend Berg at noen trenger å ta bestemmelsen for russen i hele landet, fordi det er nesten bare positive ting som kommer ut av det.

– Jeg tror at det er mange som ikke er klar over at det går an å flytte den, sier Berg.