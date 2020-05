Korona-tiltakene betyr lite for hotellet The Hub: – Det har vært en katastrofe

Hotellet tar normalt imot opp til 1600 gjester. Den siste tiden har de hatt rundt 20 gjester samtidig.

– Det har vært en katastrofe for oss. Det var en utrolig tung prosess å permittere nærmere 240 ansatte, sier daglig leder ved The Hub, Andre Schreiner..

Nå er det rundt 20 ansatte som er på jobb ved hotellet.

Regjeringen vil bruke 27 milliarder nye kroner for å få Norge ut av koronakrisen, i regjeringens fase 3-pakke.

– Tiltakspakken skal lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden. Den skal skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen.

Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken Ekspandér faktaboks Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai: * Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner) * Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner) * Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år) * Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner) * Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner) * Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner) * Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner) * Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner) * Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter) * Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. * Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året. *Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august. (NTB)

Hjelper ikke The Hub

Blant tiltakene er lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake. Men Clarion The Hub har uansett ikke mulighet til å ta tilbake sine ansatte. Dermed betyr tiltakspakken lite.

– Jeg vil gjerne ta flere permitterte inn i igjen, men det har vi ikke mulighet til, sier Schreiner.

Hotellet er avhengig av flere gjester og økt trafikk, for å ønske permitterte ansatte tilbake.

– Vi må ha markedet i gang igjen, og for å gjøre det må man løfte på restriksjonene, sier Schreiner.

Nye konsepter

For utelivsbransjen er det derimot ikke like mørkt. Daglig leder ved Skagstindgruppen Morten Guldvik, forteller at lønnsstøtten hjelper dem å tenke nytt.

– Dette er en fantastisk god nyhet for oss, sier Guldvik.

Daglig leder ved Skartindgruppen Morten Guldvik, forteller at de skal teste nye former for arrangementer med færre folk.

Nå forventer han å øke driften, og ta tilbake over halvparten av de permitterte ansatte. Rundt 115 ansatte har blitt permittert.

Noen begrensninger er det, men hjelpen fra myndighetene gjør at utestedene kan se på nye måter å drive.

– Vi kan teste ulike konsepter med et mindre antall gjester. Som for eksempel mindre quizer, bingo, konserter og lignende, sier Guldvik.

Uten tiltakene kunne de ikke tatt risikoen, å prøve ut noe som de ikke vet vil gi inntekter.