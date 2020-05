Regjeringens nye krisepakke: – Tafatt grå og usosial

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag formiddag la regjeringen frem en ny tiltakspakke som skal få fart på norsk næringsliv.

Regjeringen vil bruke 27 friske milliarder på blant annet kutt i formuesskatten, kompetanseheving, bedre arbeidsintegrering, forlenge kontantstøtten til bedrifter, og gi lønnstilskudd for bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake til jobb.

En del av pengene går til en egen «grønn omstillingspakke» på 3,6 milliarder kroner.

Men pakken er hverken grønn nok eller ivaretar de små bedriftene godt nok, mener opposisjonen.

Før krisepakken kan bli en realitet må den vedtas av Stortinget, og der har regjeringspartiene ikke lenger flertall. Som med de andre krisepakkene venter tøffe forhandlinger med opposisjonen, der alle partiene vil forsøke å sette sitt preg på tiltakene.

MDG: – Dette lommerusk

SVs Kari Elisabeth Kaski mener hele pakken er tafatt, grå og usosial

– Regjeringen fortsetter med å kutte i formuesskatten og det som ligger på bordet til grønn omstilling er forsvinnende lite, og kontantstøtteordningen til bedrifter vil ikke sørge for de små bedriftene. Jeg er bekymret for denne pakken her, sier Kaski til NRK.

USOSIAL: SV mener regjeringens krisepakke er tafatt.

Hun mener det både bør være mer penger på bordet og for svake tiltak.

Det er leder i Miljøpartiet De Grønne (MDG) Une Bastholm, enig i.

– 3,6 milliarder til grønn omstilling er lommerusk, det er bare en prosent av alle disse pakkene som går til omstilling og klima. Jeg vil ha en mangedoblet satsing til blant havvind og grønne oppdrag, sier Bastholm.

IKKE GRØNT NOK: MDGs Une Bastholm mener pakken ikke tar det grønne skifte på alvor. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Det er absolutt lyspunkt i denne pakken, men det er ikke en krone til veibygging og det kommer Frp til å forlange, sier Sylvi Listhaug (Frp).

Hun forteller at partiet vil forlange resultater for den maritime næringen, og skjønner ikke hvorfor regjeringen vil øke budsjettet til integreringsforslag.

VEIER: Frps Sylvi Listhaug mener krispakken ikke tar med samferdsel og verftene i tilstrekkelig grad. Foto: Fredrik Varfjell / Fredrik Varfjell

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener pakken er altfor sentralisert.

– Små bedrifter rundt om i landet er glemt, de har glemt de mest billige tiltakene av alt å prioritere norske bedrifter, sier Vedum.

Partiet Rødt mener på sin side at pakken er en krigserklæring mot arbeidsfolk.

– Dette er ikke en grønn krisepakke for økonomien, men en blå forskjellspakke, sier Marie Sneve, nestleder i Rødt.

Hun forteller at de savner samme handlekraft for å bygge opp arbeidsplasser og løse klimakrisa som da samfunnet stengte ned.

Bellona: Hvor er satsningene?

– Hvor er statlige investeringsmidler til anskaffelse av eksisterende batterielektriske løsninger og hydrogenløsninger? Hvor er investeringene i CO2-fangst og -lagring? spør miljøorgansiasjonen Bellona.

De mener statsministeren la lista høyt da hun lovet en grønn omstillingspakke.

– Her kommer regjeringen med en engangsbevilgning til Enova og én konkurranse. Bevilgningen fyller ikke engang hullet etter utbetalingen Equinor fikk til ett eneste pilotprosjekt på havvind. Sammenligner man med en pakke på 100 milliarder kroner til oljeindustrien, er dette null og niks, sier Christian Eriksen, fagsjef i Bellona til NRK.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen er skuffet over at det ikke kommer flere investeringer til lagring av karbonfangst.

– Det vil sikre jobber, trygge jobber og skape nye arbeidsplasser.

Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken Ekspandér faktaboks Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai: * Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner) * Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner) * Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år) * Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner) * Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner) * Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner) * Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner) * Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner) * Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter) * Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. * Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året. *Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august. (NTB)

27 nye milliarder

– Selv om dagens tall går i riktig retning står vi fortsatt i en situasjon der flere hundre tusen er permitterte eller arbeidsledige.Tiltakspakken skal lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden. Skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi, sa statsminister Erna Solberg.

Samlet sett anslås den oljekorrigerte budsjettbalansen nå til 485 milliarder kroner. Det er 243 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett, og nær 5 milliarder kroner mer enn i Revidert nasjonalbudsjett 2020, opplyser regjeringen.

Foreløpig prislapp på koronatiltak og tap av inntekter Ekspandér faktaboks Utgiftene til tiltak for å motvirke inntektsbortfall for bedrifter anslås til 98 mrd . kroner

. kroner Utvidelser av inntektssikringsordninger for personer mv. er anslått til 27 mrd . kroner.

. kroner. Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver anslås til 23 mrd . kroner.

. kroner. Øvrige kompensasjonsordninger og andre tiltak er anslått til 13 mrd . kroner.

. kroner. Summen av bevilgninger til økonomiske tiltak vedtatt eller foreslått i forbindelse med virusutbruddet er anslått til 162 mrd. kroner.

I tillegg svekkes budsjettet med 83 mrd. kroner blant annet på grunn av reduserte skatteinntekter som følge av lavere aktivitet i økonomien, og høyere utgifter som følge av flere ledige og permitterte. Med dagens forslag inkludert, ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen.

Summen tilsvarer en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden saldert budsjett.

Bruken av oljepenger ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefonde. Kilde: Regjeringen.no

Anslaget for utgifter til kompensasjonsordningen for bedrifter er da nedjustert med 20 milliarder kroner.

– Regjeringen ser an om det blir nødvendig med andre tiltak. Usikkerhet om videre utvikling er fortsatt stor, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.

Han erkjenner samtidig at oljepengebruken er langt utenfor det handlingsregelen i utgangspunktet legger opp til.

– Vi må bidra til at Norge skal komme godt ut av krisen, uten at vi skyver regningen over på neste generasjon.