Regjeringen vil bruke 27 nye milliarder: Dette vil de bruke pengene på

– Tiltakspakken skal lette situasjonen her og nå, og ruste Norge for fremtiden. Den skal skape et bedre grunnlag for verdiskaping i fremtidens økonomi, sa statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen.

Regjeringen vil kutte formuesskatten med 1,3 milliarder kroner, innføre kompetansehevende tiltak for 1 milliard kroner og bruke 600 millioner kroner på integrering og arbeidsinkludering.

Stortinget er neste post på programmet for krisepakken. Siden regjeringspartiene ikke har flertall, så må de forhandle med de andre partiene for å få krisepakken gjennom Stortinget.

Nye tiltak kan med andre ord bli plusset på de nye 27 milliardene regjeringen nå vil bruke.

Fakta om regjeringens tiltak i fase 3-pakken Ekspandér faktaboks Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai: * Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner) * Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner) * Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år) * Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner) * Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner) * Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner) * Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner) * Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner) * Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter) * Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. * Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året. *Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august. (NTB)

Mer til kommunene

Regjeringen har fått kritikk fra flere partier på Stortinget for at kommunene ikke har fått nok penger. I den nye tiltakspakken legger regjeringen 5,7 milliarder kroner på bordet, som kommer i tillegg til de 10,8 milliardene som fra før er satt av til sektoren.

4,4 milliarder er her øremerket for å få fart igjen på norsk økonomi, blant annet gjennom vedlikeholdstiltak.

Regjeringen ønsker å bruke 4,8 milliarder kroner på kjøp av medisinsk utstyr. De har også satt av en milliard kroner til henholdsvis kjøp av fly- og togtjenester for å sikre rutetilbud.

Regjeringen varsler samtidig en innstramming for permitteringer. I dag dekker staten regningen for permitterte ansatte etter de to første dagene. Dette endres 1. september til å gjelde de ti første dagene. De vil også avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.

Nullstiller sykedager

Kvoten for antall dager med rett til omsorgspenger (hjemme med sykt barn) blir nullstilt fra 1. juli. Alle får rett til ti dager med omsorgspenger fra 1. juli.

– Det betyr at alle får rett til like mange dager med omsorgspenger i andre halvdel av 2020 som de ellers normalt får for ett år. Det gjelder også dem som har brukt opp, eller er i ferd med å bruke opp, nå før sommeren, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Dem med barn som holdes hjemme av særlige smittevernhensyn, får et ubegrenset antall omsorgspengedager ut året.

Foreløpig prislapp på koronatiltak og tap av inntekter Ekspandér faktaboks Utgiftene til tiltak for å motvirke inntektsbortfall for bedrifter anslås til 98 mrd . kroner

. kroner Utvidelser av inntektssikringsordninger for personer mv. er anslått til 27 mrd . kroner.

. kroner. Tiltak for sektorer med samfunnskritiske oppgaver anslås til 23 mrd . kroner.

. kroner. Øvrige kompensasjonsordninger og andre tiltak er anslått til 13 mrd . kroner.

. kroner. Summen av bevilgninger til økonomiske tiltak vedtatt eller foreslått i forbindelse med virusutbruddet er anslått til 162 mrd. kroner.

I tillegg svekkes budsjettet med 83 mrd. kroner blant annet på grunn av reduserte skatteinntekter som følge av lavere aktivitet i økonomien, og høyere utgifter som følge av flere ledige og permitterte. Med dagens forslag inkludert, ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020, ifølge regjeringen.

Summen tilsvarer en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden saldert budsjett.

Bruken av oljepenger ligger an til å bli 425 milliarder kroner i 2020. Det tilsvarer 4,2 prosent av oljefonde. Kilde: Regjeringen.no

Øker budsjettunderskuddet – kan komme mer

Samlet sett anslås den oljekorrigerte budsjettbalansen nå til 485 milliarder kroner. Det er 243 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett, og nær 5 milliarder kroner mer enn i Revidert nasjonalbudsjett 2020, opplyser regjeringen.

Anslaget for utgifter til kompensasjonsordningen for bedrifter er da nedjustert med 20 milliarder kroner.

– Regjeringen ser an om det blir nødvendig med andre tiltak. Usikkerhet om videre utvikling er fortsatt stor, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) under pressekonferansen.

Han erkjenner samtidig at oljepengebruken er langt utenfor det handlingsregelen i utgangspunktet legger opp til.

– Vi må bidra til at Norge skal komme godt ut av krisen, uten at vi skyver regningen over på neste generasjon.

Mye allerede kjent

Fra før har regjeringen varslet at de viderefører kompensasjonsordningen for næringslivet fra mai til ut august, før de planlegger å avvikle den. Det annonserte statsminister Erna Solberg på Politisk kvarter fredag morgen.

Forlengelsen kommer tross for at det regjeringsoppnevnte Holdenutvalget anbefalte å avvikle kontantstøtten til bedriftene så fort som mulig.

FRARÅDET: Erna Solberg fortalte at regjeringen forlenger kompensasjonsordningen for næringslivet, til tross for at dette ble frarådet av ekspertutvalg. Foto: NRK

– Det er fortsatt næringer som sliter på grunn av den internasjonale situasjonen, som for eksempel reiselivsnæringen, sa Solberg.

Maksimalt støttebeløp for ordningen reduseres gradvis fra inntil 90 prosent i mai, til 50 prosent for august, opplyser regjeringen nå. Maksimalt støttebeløp reduseres samtidig fra 80 millioner i mai til 50 millioner i august.

Kompensasjonsordningen For bedrifter som skatter i Norge 1 836 822 147 kroner totalt 33 572 Antall mottakere Graf fra 20. april

Vil spleise på lønnen

I tillegg har regjeringen annonsert at de vil komme med et lønnstilskudd for bedrifter som henter tilbake permitterte ansatte.

– Vi vil gi lønnstilskudd for at flere kommer tilbake på jobb og inn i en normal situasjon. Vi er nå på vei inn i en annen situasjon. Smittevernreglene er ikke lenger til hinder for at folk skal jobb, sa Solberg.

Regjeringen ønsker også å bruke 3,6 milliarder kroner på grønn omstilling, og de planlegger å forlenge lånegarantiordningen for luftfart fra 30. juni til 31. oktober.

Sykdomsfravær med påvist eller mistanke om korona 42 284 total 6 nye Graf fra 8. mars Arbeidsledighet Helt ledige i norge 181 469 total 17 118 færre Graf fra 3. mars Dagpenger ved permittering Innsendte søknader 391 478 total 590 nye Graf fra 9. mars Kilde: Nav

Gir aksjerabatt

Regjeringen gjør også grep for å øke viljen til investeringer, så lenge det ikke er i egen bolig.

Her ønsker de å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler fra 25 til 35 prosent. Ifølge regjeringens beregninger vil om lag 400.000 skattyterne som betaler formuesskatt på næringsformue få om lag 3300 kroner i lettelse i gjennomsnitt. Det skal redusere formueskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner, ifølge regjeringens beregnigner.

Personlige investorer får fradrag for aksjeinnskudd i små oppstartsselskap, i regjerignens forslag.

Regjeringen vil redusere verdsettelsesrabatten til 50 prosent for primærboliger, for den delen av boligens antatte omsetningsverdi som er på over 15 millioner.