– Det er uakseptabelt at barn sendes på koranskole i Somalia fordi foreldrene mener de har blitt «for norske». Det er på høy tid at vi knuser et kontrollregime som for mange unge lever under.

Det sier Mari Holm Lønseth. Hun er integreringspolitisk talsperson for Høyre, og også nestleder i programkomiteen for Høyre. Den skal levere forslag til program for partiet i neste stortingsperiode. Programkomiteen har fremmet et forslag om at foreldre som sender unger på koranskoler skal kunne straffes med å miste oppholdstillatelsen i Norge.

– Jeg håper og tror at Høyres landsmøte vedtar dette til sitt program i 2025, sier Lønseth til NRK.

En gutt fra Elverum, på en stol i Afrika med kjetting mellom bena. Ifølge politiets siktelse ble han holdt tilbake på en Koranskole. Foto: privat

NRK-avsløringer

Bakgrunnen for forslaget er NRKs reportasjer tildigere i år. NRK avdekket at norsk-somaliske barn og unge fortsatt sendes til ufrivillige opphold i utlandet, ofte på såkalte koranskoler. I 2023 prøvde den norske ambassaden i Kenya å hjelpe 99 personer, som ambassaden mente var ufrivillig etterlatt i utlandet.

Det er Sahfana Ali Mubarak sin jobb å prøve å hjelpe norske barn og unge som ber om hjelp. Hun er spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Kenya. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

Dette er kun toppen av isfjellet, mente Sahfana Ali Mubarak. Hun er spesialutsending for integrering ved den norske ambassaden i Kenya.

Hun var fortvilt over hvordan flere av barna som ba henne om hjelp, fortalte om grov vold på såkalte koranskoler.

– Barna forteller at de blir utsatt for grov vold. Dette er fengselslignende tilstander. De blir lenket fast og pisket med ledninger. Disse beskrivelsene har jeg fått høre av barn og unge, fortalte Ali Mubarak.

Les også:

Foreldrene trygt i Norge – sender barna på brutale koranskoler

«Ring ambassaden og si foreldra mine kidnappa meg»

– Vi kan ikke la være å stå tydelig på barn og unges side

Nå vil altså Høyre bruke kraftigere lut.

– Jeg vil foreslå at det blir straffbart for foreldre å sende barn til utlandet mot deres vilje, hvor de blir utsatt for vold og overgrep. En konsekvens av det er også at disse foreldrene kan miste oppholdstillatelse og bli utvist fra Norge, sier Lønseth.

– Dersom du har søkt beskyttelse fra et annet land, men syns det er riktig å sende barna dine dit alene, så ser jeg ikke at det er noe grunnlag for at man skal få beskyttelse her i Norge, sier nestlederen i Høyres programkomite.

Mari Holm Lønseth (H) er nestleder i Høyres programkomite. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

Hun mener det må bedre forebygging til, for å hindre at barn sendes ut av landet. Men når det først har skjedd, så må vi få på plass tydeligere straffereaksjoner, sier Mari Holm Lønseth.

– Men er ikke dette et veldig kraftig virkemiddel?

– Jo, men vi er også nødt til å snakke et tydelig språk, som også de som utsetter barn for denne formen for overgrep, forstår.

– Er det ikke en fare for at så strenge virkemidler gjør at dette bare går under jorda, at foreldre fortsatt sender barn, men holder det hemmelig?

– Vi kan ikke la være å stå tydelig på barn og unges side som blir utsatt for overgrep, i frykt for at enkelte ikke vil anmelde. Storsamfunnet må gi en klar og tydelig reaksjon på de alvorlige overgrepene mot barn som dessverre skjer, sier Lønseth.

ETTERLATT: En gutt sier han er etterlatt i Somalia, og klarer å sende denne meldingen på snapchat til en voksenperson hjemme i Norge. Fra politiets etterforskning. NRK kjenner guttens identitet, men vet ikke hvor han er nå. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Æreskultur og kontrollregimer som forbeholder frihet kun for noen, bryter med den enkeltes frihet. Nå trenger vi rask og resolutt handling. Det er sannsynligvis det eneste språket personene bak forstår, sier hun.

Innført i Danmark

Også Arbeiderpartiet gikk i vinter ut med kraftige forslag for å få bukt med problemet. Foreldre som tar barna sine ut av skolen og etterlater dem på koranskole i Somalia, bør straffes med dagbøter, mente Hadia Tajik.

Høyres forslag minner om det som er gjeldende rett i Danmark. Der kan foreldre bli straffet for å sende barna på det som i Danmark kalles gjenoppdragelsesreiser. Strafferammen er fire års fengsel, og foreldre risikerer også da utvisning.

Det er landsmøtet til Høyre våren 2025 som avgjør om dette blir en del av programmet Høyre går til valg på.

– Jeg tror at jeg får Høyres landsmøte med på dette. Det handler om at vi må ta vare på noen av dem som er mest sårbare, nemlig barn og unge som blir utsatt for overgrep, sier Mari Holm Lønseth.

.