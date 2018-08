Kontrollkomiteen vil ha ny, lukket terrorhøring

Komiteen gikk enstemmig inn for dette i et møte tirsdag, dagen etter at statsminister Erna Solberg (H) og en rekke sittende og tidligere statsråder måtte forklare seg om Riksrevisjonens alvorlige kritikk av arbeidet med å sikre viktige bygg, anlegg og infrastruktur mot terror og angrep.

Det blir en lukket høring, bekrefter komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) overfor NTB etter møtet.

– En ny åpen høring får vi vurdere når vi får lest referatet fra forrige høring, sier Andersen.

Statsministeren og flere statsråder tok mandag selvkritikk for at de ikke har gitt et riktig helhetsbilde av arbeidet med terrorsikringen.

Med en ny, lukket høring blir det fjerde gang siden 2017 Stortinget kaller inn politikere, justis- og forsvarstopper til høring om såkalt objektsikring.

– Vi som kjenner innholdet i de graderte dokumentene, sitter med spørsmålene vi ikke kunne stille i den åpne høringen, derfor er det behov for en lukket høring, sier Andersen.

Det er ikke konkludert med hvem som skal inviteres til en ny høring.

