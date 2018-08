Erna Solberg vedgår å ha vore upresis

– Eg ser at eg har vore upresis i førre høyring om kva som vart feilaktig rapportert, og korleis, og at det ikkje vart skilt mellom tryggingsstyrkar og permanent grunnsikring, sa statsminister Erna Solberg i høyringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget i dag.

Statsministeren sa samstundes at ho ikkje er samd i kritikken mot regjeringa om at dei ikkje har løyvd nok pengar til trygging av viktige bygningar og kritisk infrastruktur. Ho gjorde det klart at regjeringa jobbar systematisk og målretta på dette feltet, men at det er klart at dette arbeidet har vist seg å vere langt dyrare og meir tidkrevjande enn det ein først trudde.

Statsministeren sa også at regjeringa ikkje var klar over omfanget av etterslepet av objektsikring, som det var hovudfokus på i fjor.

– Komplekst og tidkrevjande

– Vi var tydelege på også i høyringa i fjor at dette var eit komplekst og tidkrevjande arbeidet, og det var urealistisk at vi skulle greie å halde den opphavlege tidsfristen, sa Erna Solberg blant anna.

Solberg var klar på at regjeringa burde ha kome med meir utfyllande informasjon til Stortinget, og at ho tek sjølvkritikk på det. Men ho sa også at sjølv om prosjektet hadde gått utan problem, så ville det ikkje ha vore mogleg å halde dei opphavlege fristane.

Opposisjonen har kritisert regjeringa for ikkje ha informert godt nok , eller direkte feilinformert, om kva som er gjort på dette feltet, og det har vore trua med mistillitsforslag.

– Vi kjem aldri til å kome 100 prosent i mål med dette, fordi samfunnet heile tida endrar seg. også på dette feltet, sa Erna Solberg i innlegget sitt.

Ho vedgjekk også at ho hadde gitt Stortinget upresis informasjon i 2016, fordi Politidirektoratet hadde gitt feil opplysningar til henne

– Feilinformasjon

På direkte spørsmål frå Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om ho har drive feilinformasjon i denne saka til Stortinget, vedgjekk statsministeren at ho hadde gitt informasjon som ikkje var rett. Ho tok opp att at mykje står igjen i dette arbeidet, men at dei har kome eit langt stykke på veg.

– I dag veit vi at gjennomføringa har vist seg langt dyrare og tidkrevjande enn det vi tidlegare trudde. Med den kunnskapen vi har i dag, veit vi at det var urealistisk å nå tidsfristen 1. januar 2015 for alle objekt, sa ho også.

Statsministeren streka under at regjeringa tek Riksrevisjonen sin rapport på alvor, men ho gjekk ikkje med på at regjeringa ikkje prioriterer objektstryggleik. Ho viste blant anna til at det er løyvd store pengesummar til beredskapssenteret på Taralrud og to nye datasenter.

– Det må vere heilt klart at arbeidet med objektsikring skal prioriterast framover i komande statsbudsjett, sa ho.

