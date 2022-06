Prinsesse Märtha og Durek Verrett er forlovet

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra, eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skriver paret i en pressemelding.

Foreløpig er det ikke klart når bryllupet finner sted.

RINGEN: Paret har offentliggjort dette bildet i anledning forlovelsen. Foto: Babak Golkar/elevateYOU / NTB

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne, og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.

Paret befinner seg for tiden i Los Angeles, hvor Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek, bor.

Kongelige gratulasjoner

Kongeparet gratulerer datteren og sin kommende svigersønn.

«Hans Majestet Kongen og Hennes Majestet Dronningen sender sine hjerteligste gratulasjoner til prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett i anledning deres forlovelse, og ønsker dem alt godt i tiden fremover,» heter det i hilsenen fra kong Harald og dronning Sonja.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit og barna sender også sine beste ønsker.

«Kronprinsfamilien sender Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett varme gratulasjoner i anledning forlovelsen. De ønsker hele familien alt det beste for framtiden.»

SAMMEN I TRE ÅR: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett offentliggjorde at de var kjærester i mai 2019. Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix

Har vurdert flytting

I et intervju med magasinet Vanity Fair i november 2020 sa Verrett at han hadde fått kongeparets velsignelse til å fri til prinsessen.

Til det svarte kongeparet at de ikke bestemmer hvem prinsessen gifter seg med.

Prinsesse Märtha har tidligere sagt at hun planlegger å flytte til USA sammen med døtrene, for å bo nærmere kjæresten.

Paret har flere ganger hyllet hverandre og kjærligheten i både intervjuer og i sosiale medier.

«Gratulerer med dagen til min dronning, min gudinne,» skrev Verret på Instagram da prinsesse Märtha Louise fylte 50 år i fjor.

Omstridt

Det er tre år siden prinsesse Märtha Louise, som er nummer fire i arverekken til tronen i Norge, fortalte at hun var blitt kjæreste med amerikanske Durek Verrett, som kaller seg en sjaman.

Verrett har blant annet sagt at han kan snu atomer og redusere alder, og at han ikke er et vanlig menneske, men en blandingsart mellom reptil og Andromeda.

Paret offentliggjorde forholdet få dager før de skulle starte turneen «The Princess and The Shaman» i mai 2019. Turneen vakte sterke reaksjoner, og flere tok til orde for at prinsesse Märtha Louise burde si fra seg prinsessetittelen og ikke bruke den i kommersiell sammenheng.

– Det er ikke noe jeg vurderer. Jeg er en del av den familien og skal forbli en del av den, svarte prinsesse Märtha.

Prinsessens bror, kronprins Haakon, uttalte seg den gang om debatten som raste.

– Vi følger med på det som blir sagt og skrevet. Det vi ønsker, er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering og næringsvirksomhet, sa han til NRK.

Få måneder senere kunngjorde prinsesse Märtha Louise at hun forsto at det provoserte når prinsessetittelen er blitt brukt i kommersiell sammenheng, og at hun nå hadde besluttet at hun ikke ville gjøre det videre.