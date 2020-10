Kongens operasjon var vellykket

Fredag morgen ble Kong Harald operert ved Rikshospitalet. Han måtte bytte ut en hjerteklaff.

Kongen var våken under operasjonen, og inngrepet ble utført via lysken med lokalbedøvelse.

Det var et medisinsk team ledet av Kongens livlege, overlege Bjørn Bendz, sammen med overlegene Lars Aaberge og Christian Eek ved Kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet, som gjennomførte operasjonen, melder Kongehuset.

Kongen ble lagt inn på sykehus torsdag, etter at han slet med tung pust.

For 15 år siden byttet Kongen ut hjerteklaffen med en kunstig en. Det er denne som nå har nådd slutten av sin levetid og derfor måtte byttes ut med en ny en.

Kongen ankom Rikshospitalet torsdag ettermiddag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Ny metode

Operasjonen Kongen har gjennomgått er relativt ny.

I stedet for å legge pasienten i narkose og åpne opp området rundt hjertet, slik som sist gang Kongen fikk ny hjerteklaff, blir den nye klaffen festet til et kateter og ført inn via hovedpulsåren i lysken.

– Operasjonen ble utført i et hybridrom – det vil si en blanding av et røntgenlaboratorium og en operasjonsstue. Det ble først lagt inn en midlertidig pacemaker. Deretter ble selve inngrepet utført via en pulsåre i lysken. En ny biologisk hjerteklaff ble satt inn via tilgangen i lyskepulsåren og plassert inne i den gamle klaffen. Den gamle klaffen ble således presset ut til siden av den nye velfungerende klaffen. Etter inngrepet ble Hans Majestet Kongen overført til Intensivavdelingen for videre observasjon, sier Kongens livlege Bjørn Bendz.

Pasienten er våken mens operasjonen foregår, og kun lokalbedøvet.