– Vi følgjer med på debatten og det som blir sagt, og kjem til å vere i dialog med prinsessa knytta til marknadsføringa av næringsverksemda hennar, skriv kommunikasjonssjef Guri Varpe i epost til NRK.

Kongehuset vil ikkje svare om det er aktuelt for kongen å ta frå dottera prinsessetittelen.

Prinsessa sjølv seier til TV2 i dag at det ikkje er aktuelt for henne å seie frå seg tittelen, slik avisa Fædrelandsvennen kravde på leiarplass i dag.

Kongehuset ønskjer avstand til prinsesse Märtha Louise si kommersielle verksemd. Bakgrunnen for det forklarer kommunikasjonssjef Guri Varpe slik:

– Årsaka til at prinsesse Märtha Louise sidan 2002 ikkje lengre skulle bli titulert Hennar kongelege Høyhet var for å skape større avstand til kongehusets offisielle verksemd. Denne avgjerda la til rette for at prinsessa kunne gå ut i arbeidslivet og drive eiga næringsverksemd. Som følgje av avgjerda har prinsessa frå 2002 ikkje motteke apanasje, og i langt mindre grad enn tidlegare teke på seg offisielle oppgåver på vegne av kongehuset. Avgjerder rundt prinsessa si næringsverksemd tek ho sjølv.

Guri Varpe er kommunikasjonssjef ved Det kongelige Hoff Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Kritikken mot prinsessa og den sjølverklærte sjamanen Durek Verrett aukar. Sidan paret søndag fortalde at dei er både kjæraster og samarbeidspartnerar, har reaksjonane vore mange.

Søndag startar paret turneen «The princess and the shaman» i København. Gjennom foredrag og workshops inviterer dei publikum med på å kome i djupare kontakt med si indre kraft og med det utvikle verkty til å få ei djupare forståing av kven dei er.

I går måtte dei finne nye lokaler til det planlagde arrangementet i Stavanger etter at biskopen nekta å leige ut St Petri kirke til sjamanarrangementet.

Blodkreftforeningen bad i går kongehuset ta avstand frå Durek Verrett sine påstandar om leukemi. Dei viser til inntrykket Verret gir på sine heimesider, om at blodkreft skuldast dårleg balanse i blodet og at han han som sjaman har kreftene til å gjenopprette denne balansen.

– Kongehuset og helsemyndigheter må umiddelbart stoppe kvakksalveri og alternative utspill som ikke har noe grunnlag i virkeligheten pasienter og det profesjonelle medisinske miljø står i. Det advares herved mot slike amatøruttalelser som spres i Norge i disse dager. Vi forventer en klar og tydelig melding fra Kongehuset, og at videre markedsføring av denne turneen gjøres uten bruk av kongelige titler, sier Olav Ljøsne, leder i Blodkreftforeningen.